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Имамы не имеют права запрещать продавать алкоголь в магазинах КР

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/imamy-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441947-ru.html

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9 августа 2017, 15:21       Комментарии

Религиозные организации или деятели не имеют права запрещать магазинам продавать алкогольную продукцию. Об этом K-News заявил юрист Марат Сейдылдаев.
Напомним, священнослужители айыл окмоту Марказ и Майдан Кадамджайского района Баткенской области начали обходить магазины с алкогольной продукцией, призывая прекратить продажу спиртных напитков.
По словам юристов, только государство в праве объявить запрет на продажу алкоголя.
"Есть такое понятие, как "товар", и есть товары, ограниченные в обороте, в том числе наркотики. Алкоголь к такому виду товаров не относится. То есть необходимо получить специальное разрешение, лицензию, и можно продавать. Ограничивать продажу может только государство. Религиозные организации или деятели не вправе запрещать реализовывать что-либо. Это сугубо добровольное дело", — пояснил он.
Как рассказали K-News в казыяте Баткенской области, данная акция проведена имамами совместно с аксакалами сел, а отказ от продажи спиртных напитков со стороны владельцев торговых точек является добровольным.
"Они никого не принуждали не продавать алкогольные напитки, а просто провели беседу о вреде алкоголя. Продавцы осознали, насколько это вредно, и сами проявили инициативу прекратить продавать алкоголь", — прокомментировали ситуацию священнослужители.

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