Имамы не имеют права запрещать продавать алкоголь в магазинах КР

9 августа 2017, 15:21 Комментарии

Религиозные организации или деятели не имеют права запрещать магазинам продавать алкогольную продукцию. Об этом K-News заявил юрист Марат Сейдылдаев.

Напомним, священнослужители айыл окмоту Марказ и Майдан Кадамджайского района Баткенской области начали обходить магазины с алкогольной продукцией, призывая прекратить продажу спиртных напитков.

По словам юристов, только государство в праве объявить запрет на продажу алкоголя.

"Есть такое понятие, как "товар", и есть товары, ограниченные в обороте, в том числе наркотики. Алкоголь к такому виду товаров не относится. То есть необходимо получить специальное разрешение, лицензию, и можно продавать. Ограничивать продажу может только государство. Религиозные организации или деятели не вправе запрещать реализовывать что-либо. Это сугубо добровольное дело", — пояснил он.

Как рассказали K-News в казыяте Баткенской области, данная акция проведена имамами совместно с аксакалами сел, а отказ от продажи спиртных напитков со стороны владельцев торговых точек является добровольным.

"Они никого не принуждали не продавать алкогольные напитки, а просто провели беседу о вреде алкоголя. Продавцы осознали, насколько это вредно, и сами проявили инициативу прекратить продавать алкоголь", — прокомментировали ситуацию священнослужители.