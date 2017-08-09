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У кыргызстанца нашли почти 4 кг героина

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/u-kyrg...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441946-ru.html

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9 августа 2017, 15:42       Комментарии

Накануне, 8 августа, задержан 40-летний А.А. уроженец Ошской области, которого подозревали в причастности к незаконному хранению и сбыту наркотиков, сообщает пресс-служба МВД.
По данным ведомства, при личном досмотре у подозреваемого лица обнаружили сверток с героином.
"Общая масса наркотиков составила 3 кг. 700 гр. По данному факту возбуждено уголовное дело. Задержанный водворен в ИВС. Проводятся все необходимые оперативно-следственные мероприятия по установлению других лиц, причастных к данному преступлению", – говорится в сообщении.

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