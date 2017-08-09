У кыргызстанца нашли почти 4 кг героина

9 августа 2017, 15:42 Комментарии

Накануне, 8 августа, задержан 40-летний А.А. уроженец Ошской области, которого подозревали в причастности к незаконному хранению и сбыту наркотиков, сообщает пресс-служба МВД.

По данным ведомства, при личном досмотре у подозреваемого лица обнаружили сверток с героином.

"Общая масса наркотиков составила 3 кг. 700 гр. По данному факту возбуждено уголовное дело. Задержанный водворен в ИВС. Проводятся все необходимые оперативно-следственные мероприятия по установлению других лиц, причастных к данному преступлению", – говорится в сообщении.