МИД КР презентовало новую систему "Электронная виза"

9 августа 2017, 15:56 Комментарии

9 августа в Министерстве иностранных дел Кыргызстана состоялась презентация системы "Электронная виза" в рамках проекта "Таза коом".

По данным внешнеполитического ведомства, новая система позволит иностранцам получать туристические и деловые визы Кыргызстана через Интернет, без необходимости обращения в посольства и консульства.

"Для получения визы в электронном формате иностранному гражданину или приглашающей организации необходимо заполнить специальную форму на сайте еvisa.e-gov.kg, указав контактные данные и сведения о планируемом путешествии в Кыргызстан. Также потребуется загрузить фотографию и изображение паспорта иностранца. Оплата консульских сборов производится через банковскую карту. Заявление рассмотрят в течение трех рабочих дней", – говорится в сообщении.

Новая электронная визовая система в рамках проекта "Таза коом" будет запущена с 1 сентября.