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Новости Кыргызстана

В Кара-Кульджинском районе построена новая мечетьВ Кара-Кульджинском районе построена новая мечетьВ начале августа прошел традиционный Shopping Fest в Bishkek ParkВ начале августа прошел традиционный Shopping Fest в Bishkek Park

МИД КР презентовало новую систему "Электронная виза"

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/mid-kr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441945-ru.html

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Рабочая группа по избирательной системе КР начала свою работу

9 августа 2017, 15:56       Комментарии

9 августа в Министерстве иностранных дел Кыргызстана состоялась презентация системы "Электронная виза" в рамках проекта "Таза коом".
По данным внешнеполитического ведомства, новая система позволит иностранцам получать туристические и деловые визы Кыргызстана через Интернет, без необходимости обращения в посольства и консульства.
"Для получения визы в электронном формате иностранному гражданину или приглашающей организации необходимо заполнить специальную форму на сайте еvisa.e-gov.kg, указав контактные данные и сведения о планируемом путешествии в Кыргызстан. Также потребуется загрузить фотографию и изображение паспорта иностранца. Оплата консульских сборов производится через банковскую карту. Заявление рассмотрят в течение трех рабочих дней", – говорится в сообщении.
Новая электронная визовая система в рамках проекта "Таза коом" будет запущена с 1 сентября.

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