Таджикистан обвинил Иран в финансировании громких убийств

9 августа 2017, 15:49 Комментарии

БИШКЕК, 09.08.17 /КАБАР/. По таджикскому телевидению 8 августа был показан документальный фильм МВД Таджикистана, в котором Иран назывался основным финансистом убийств экс-спикера парламента Сафарали Кенджаева, известного журналиста Отахона Латифи, ученых Мухаммада Осими, Юсуфа Исхаки, Минходжа Гулямова, политика Карима Юлдошева, известного писателя Сайфа Рахима Афарди, бывшего муфтия Фатхуллохона и около 20 офицеров российской военной базы в Таджикистане.

Убийства известных в Таджикистане политиков, ученых и журналистов были совершены при финансовой поддержке Тегерана и по заданию экс-замминистра обороны Таджикистана Абдухалима Назарзода, говорилось в 45-минутном фильме, подготовленном министерством внутренних дел Таджикистана и показанному по таджикскому телевидению вечером 8 августа.

Авторы фильма опираются на свидетельства трех арестованных сторонников Абдухалима Назарзода: Тагоймурода Ашрапова, по прозвищу Али, 1970 года рождения уроженца Нурабадского района, Абдукодира Абдуллоева, 1967 года рождения, уроженца города Нурека, Саймухриддина Кудратова, по прозвищу Ишан, 1964 года рождения уроженца Дангаринского района. Арестованные называют себя сторонниками Ходжи Халима, ликвидированного за организацию вооруженного мятежа осенью 2015 года.

Арестованные признались, что в 90-е годы прошли спецобучение на тренировочных базах, расположенных в иранских городах - Куме, Гургане, Машхаде и Тегеране. Тогда же им вручили иранские паспорта.

Арестованные на кадрах фильма признаются, что они по поручению Абдухалима Назарзода убили экс-спикера парламента Сафарали Кенджаева, известного журналиста и политика Отахона Латифи, известных ученых Мухаммада Осими, Юсуфа Исхаки, Минходжа Гулямова, политика Карима Юлдошева, известного писателя Сайфа Рахима Афарди, бывшего муфтия Фатхуллохона и около 20 офицеров российской военной базы в Таджикистане.

Тагоймурод Ашрапов заявляет, что за убийство Сафарали Кенджаева, которое было совершено в марте 1999 году в Душанбе, Ходжи Халим заплатил каждому из них по 2 тыс. долларов США.

Он заявил, что основной целью ликвидации этих известных людей, в том числе Кенджаева, было возбуждение недоверия и ненависти граждан к правительству республики.

Абдукодир Абдуллоев, который известен по прозвищу Рустам Нурекский, в фильме признался, что в Иране его подготовили как киллера, его друга по имени Хаким как подрывника.

В другом эпизоде арестованные сожалеют, что вступили в Партию исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ).

"Мы не знали, что эта террористическая организация и финансируется Ираном", - говорили арестованные на камеру. Когда производились записи арестованных не сообщается.

Осенью 2015 года, после попытки мятежа Абдухалима Назарзода, Партия исламского возрождения Таджикистана была обвинена в причастности к попытке государственного переворота.

Верховный суд Таджикистана признал ее террористической и запретил деятельность партии на территории республики.

Лидер ПИВТ Мухиддин Кабири, которого авторы фильма называют "приспешником Ирана", выехал из Таджикистана в марте 2015 года, после проведения парламентских выборов, на которых ПИВТ не получила, по данным ЦИК, ни одного места в парламенте.

Источник: Азия плюс