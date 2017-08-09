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Скорая помощь по Иссык-Кульской области работает в усиленном режиме

Источник:
http://kabar.kg/news/skoraia-p...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441942-ru.html

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9 августа 2017, 15:32       Комментарии

БИШКЕК, 09.08.17 /Кабар/. Во время туристического сезона отделение скорой экстренной медицинской помощи Центра семейной медицины Ыссык-Кульского района Ыссык-Кульской области работает в усиленном режиме. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава КР.
По информации директора ЦСМ Ыссык-Кульского района Бубуайым Жээнбаевой, общая численность населения Ыссык-Кульского района составляет 79 тыс 762 человека. На территории Ысык-Кульского района расположены 160 пансионатов и домов отдыха, это за исключением объектов, которые находятся в частных домах местных жителей.
"За скорой неотложной помощью за истекшие два месяца 2017 года было всего 435 обращений. Из них от местного населения – 318 вызовов, приезжих – 117. Радиус обслуживания населения скорой медицинской помощью по району составляет примерно 160 км. В Ыссык-Кульском районе неотложную помощь оказывают два поста, один - в селе Ананьево с одной машиной и в городе Чолпон-Ата - один пост с тремя машинами", - сообщили Жээнбаева.
Кроме того, до окончания туристического сезона создан и работает еще один пост в селе Тамчы, который усилен специалистами и автомашиной из других районов области.
"Летом станция скорой медицинской помощи Ыссык-Кульского района работает в усиленном режиме, бригады дежурят посменно круглосуточно. Очень много необоснованных вызовов, которые отнимают много времени. Есть нарекания к работе скорой, что она очень поздно приезжает и т.д. Но надо понять, что зона обслуживания очень большая растягивается на 160 км и хотелось бы отметить, что в летнее время наплыв людей большой, бригады не успевают вовремя на вызовы. В летний период в Чолпон-Ате организуются очень много культурно-массовых мероприятий, в которых обязательно ведут дежурство бригада скорой медицинской помощи. Мы писали письма директорам пансионатов и домов отдыха о выделении нам определенной суммы для поддержки скорой помощи. Никто из директоров не согласился. На эти деньги можно было бы открыть дополнительные посты в летний период", - отметила Жээнбаева.

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