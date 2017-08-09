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Жээнбеков: к 2022 году все села будут обеспечены чистой питьевой водой – интервью

Источник:
http://kabar.kg/news/s.zheenbe...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441941-ru.html

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День 7 Августа: Сооронбай Жээнбеков дал свое первое интервью в качестве премьер-министра

9 августа 2017, 15:35       Комментарии

БИШКЕК, 09.08.17 /КАБАР/. Правительство КР ставит себе целью в течение 5 лет обеспечить все регионы Кыргызстана чистой питьевой водой. Для этого будут приложены все усилия. Об этом во время интервью КТРК заявил премьер–министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков.
Он отметил, что проблема чистой питьевой воды одна из самых актуальных для страны.
"Наша страна славится обилием источников воды, множеством ледников, но в то же время только 45% сел обеспечены чистой питьевой водой. Есть проекты, направленные на решение этого вопроса, они все находятся под контролем президента А.Атамбаева", сказал премьер-министр КР. По его словам, в общей сложности на эти цели необходимо 30 млрд. сомов. "Успешно завершились переговоры по выделению 19 млрд. сомов со стороны внешних инвесторов, при этом наш вклад составит 200 млн. сомов. Изначально речь шла о 100 млн. сомах, но мы увеличили эту сумму до 200 млн. сомов. Продолжаются переговоры по привлечению инвестиций в сумме 6,7 млрд. сомов", рассказал С.Жээнбеков.

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