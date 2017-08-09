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Новости Кыргызстана

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В России пропала 15-летняя девушка, возможно, она сбежала в Кыргызстан

Источник:
http://kabar.kg/news/v-rossii-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441940-ru.html

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9 августа 2017, 15:50       Комментарии

БИШКЕК, 09.08.17. /Кабар/. В поселке Мурино Ленинградской области России пропала 15-летняя кыргызстанка, сообщается на сайте Следственного комитета России. Правоохранительные органы предполагают, что она могла уехать в Кыргызстан.
Однако Следственным комитетом по факту исчезновения 15-летней кыргызстанки возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
6 августа 2017 года девушка ушла из дома в поселке Мурино и не вернулась. До настоящего времени ее местонахождение не установлено. Сообщается, что она высказывала намерения вернуться в Кыргызстан, уроженкой которого она является.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего.

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