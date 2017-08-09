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Новости Кыргызстана

Никаких потрясений на выборах без Текебаева не будет, все пройдет спокойноНикаких потрясений на выборах без Текебаева не будет, все пройдет спокойно

Пресс-центр "ВБ": О ситуации вокруг обогатительной фабрики "Ак-Тюз"

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364555_pr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441938-ru.html

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9 августа 2017, 15:43       Комментарии

Завтра, 10 августа, в 11.00 в пресс-центре "ВБ" состоится пресс-конференция о ситуации вокруг обогатительной фабрики "Ак-Тюз" в Кеминском районе.
Участники пресс-конференции расскажут о произволе со стороны работодателей, незаконном увольнении и нарушении ряда правил работ на комбинате, который занимается переработкой и обогащением золотосодержащей руды.
Участники:
<li>Догдурбек Майчиев - бывший председатель профсоюза фабрики;</li><li>Рустам Турдубеков - бывший работник.</li>
Пресс-центр "ВБ" находится по адресу: ул. Усенбаева, 2 (на территории редакции газеты "Вечерний Бишкек").
Справки по телефону: (0312) 48-61-02.

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