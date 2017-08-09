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10 золотых медалей в копилку Кыргызстана принесла юношеская сборная по таэквон-до ИТФ

 

Фотографии: kabar.kg

 

Источник:
http://kabar.kg/news/10-zoloty...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441936-ru.html

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9 августа 2017, 15:04       Комментарии

БИШКЕК, 09.08.17 /Ислам Розиев – Кабар/. Юношеская сборная Кыргызстана по таэквон–до ИТФ на прошедших соревнованиях в г. Инчон в Южной Корее заняла 3 общекомандное место и принесла 10 золотых, 4 серебряных и 8 бронзовых медалей. Об этом сегодня на пресс–конференции рассказал президент Ассоциации таэквон-до ИТФ КР Эдуард Хегай.
На соревнованиях Кубка Азии участвовало более 700 спортсменов из России, Казахстана, Японии, Китая, Аргентины, Сингапура, Непала, США и Австралии.
Также одной из главных новостей Эдуард Хегай отметил, что впервые чемпионат Азии таэквон-до ИТФ пройдёт в июле 2019 года в Кыргызстане в г. Чолпон-Ата. Это решение было принято на закрытии чемпионата Азии в Южной Корее.
"Мы хотим, чтобы участники соревнований 2019 года увидели не только высокий уровень наших спортсменов, но и нашу культуру, быт, традиции и страну. А также хотим привлечь большое количество участников из разных стран для участия в соревнованиях",- сказал Хегай.

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