За I квартал 2017 года привлечено прямых иностранных инвестиций в объеме 202,6 млн долларов - Иманалиев

9 августа 2017, 15:09 Комментарии

БИШКЕК, 09.08.17 /Кабар/. За I квартал 2017 года в Кыргызскую Республики привлечено прямых иностранных инвестиций в объеме 202,6 млн долларов США, что на 35% больше, чем за аналогичный период 2016 года. Об этом заместитель министра экономики Кыргызской Республики Данияр Иманалиев сообщил сегодня, 9 августа, в ходе пресс-конференции.

"87,3% от всего объема прямых иностранных инвестиций приходится на страны дальнего зарубежья. Приток инвестиций из стран СНГ снизился на 59,5%, составив 25,7 млн долларов США. Больше всего инвестиций из стран ближнего зарубежья привлечено из Республики Казахстан (16,8 млн долларов США). Среди стран дальнего зарубежья больше всего инвестиций привлечено из Канады и Китая (67,3 и 58,6 млн долларов США соответственно). Наибольшее количество инвестиций привлечено в Иссык-Кульскую область и Бишкек – 75,1 и 66,4 млн долларов США соответственно", - констатировал заместитель министра экономики Данияр Иманалиев.

Отметим, что приоритетными отраслями экономики для инвестирования стали обрабатывающая промышленность, финансы, научная и техническая деятельность (56,7%, 26,5% и 9,9% от общего объема инвестиций соответственно).