Доллар США: 69.3400 (+0.0251) 
Евро: 81.8732 (+0.1093) 
Золото: 40.56 $/гр (+0.13) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Суд Тологонова. Свидетеля дважды увольняли с работы из-за допросовСуд Тологонова. Свидетеля дважды увольняли с работы из-за допросов10 золотых медалей в копилку Кыргызстана принесла юношеская сборная по таэквон-до ИТФ10 золотых медалей в копилку Кыргызстана принесла юношеская сборная по таэквон-до ИТФ

За I квартал 2017 года привлечено прямых иностранных инвестиций в объеме 202,6 млн долларов - Иманалиев

Источник:
http://kabar.kg/news/za-i-kvar...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441935-ru.html

Похожие новости

Сом обесценится? Чем грозит рекордный объем денег в стране

За I квартал 2017 года в страну привлечено $202 млн прямых иностранных инвестиций

Сотрудник Би-би-си смотрел в прямом эфире кино с обнаженкой

В Бишкеке продолжается демонтаж самовольно установленных объектов

В мкр Тунгуч демонтировали самовольно установленные объекты

9 августа 2017, 15:09       Комментарии

БИШКЕК, 09.08.17 /Кабар/. За I квартал 2017 года в Кыргызскую Республики привлечено прямых иностранных инвестиций в объеме 202,6 млн долларов США, что на 35% больше, чем за аналогичный период 2016 года. Об этом заместитель министра экономики Кыргызской Республики Данияр Иманалиев сообщил сегодня, 9 августа, в ходе пресс-конференции.
"87,3% от всего объема прямых иностранных инвестиций приходится на страны дальнего зарубежья. Приток инвестиций из стран СНГ снизился на 59,5%, составив 25,7 млн долларов США. Больше всего инвестиций из стран ближнего зарубежья привлечено из Республики Казахстан (16,8 млн долларов США). Среди стран дальнего зарубежья больше всего инвестиций привлечено из Канады и Китая (67,3 и 58,6 млн долларов США соответственно). Наибольшее количество инвестиций привлечено в Иссык-Кульскую область и Бишкек – 75,1 и 66,4 млн долларов США соответственно", - констатировал заместитель министра экономики Данияр Иманалиев.
Отметим, что приоритетными отраслями экономики для инвестирования стали обрабатывающая промышленность, финансы, научная и техническая деятельность (56,7%, 26,5% и 9,9% от общего объема инвестиций соответственно).

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум