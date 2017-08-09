В Бишкеке 23-25 августа пройдет международный форум по сохранению снежного барса (программа мероприятий)

9 августа 2017, 15:09 Комментарии

В Бишкеке 23-25 августа пройдет Международный форум по сохранению снежного барса. На официальном сайте форума была опубликова программа мероприятия.

23 августа:

9:00 - Регистрация участников

Регистрация участников Международного форума, прибывающих 23 августа или ранее, будет открыта весь день

09:30 - Церемония открытия "EXPO - Выставка"

Площадка для экспозиции проектов и осуществляемой природоохранной деятельности для международных организаций, объединений и другим учреждениям, внедрения "зеленых" технологий, "зеленых" инвестиций и др.

10:00 - 17:00 Параллельные мероприятия

Сайд-ивенты, научная выставка, фотовыставка

24 августа:

10:00 - 12:30 Экспертная встреча по обсуждению Итогового документа

Редакционная группа из представителей стран ареала снежного барса согласовываетокончательный вариант текста Итогового документа для принятия 25 августа

14:30 - 17:00 Прибытие стран ареала снежного барса и международных организаций

Афганистан, Бутан, Китай, Индия, Казахстан, Кыргызстан, Монголия, Непал, Пакистан, Россия, Таджикистан, Узбекистан

18:00 - 21:00 Ужин

Ужин от имени Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства при правительстве КР

25 августа Государственная резиденция "Ала-Арча"

10:00 - 12:10 Торжественное открытие Форума

Официальное выступление президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева, выступление глав стран/правительств/ делегаций по исполнению Глобальной программы по сохранению снежного барса и его экосистем: Афганистан, Бутан, Индия, Казахстан, Китай, Монголия, Непал, Пакистан, Россия, Таджикистан, Узбекистан

12:30 - 13:30 Выступления представителей международных организаций

Выступления представителей международных организаций - партнеров Глобальной программы по сохранению снежного барса и его экосистем: ГЭФ, ПРООН, НАБУ, ГТИ, UNEP, USAID, Международный союз охраны природы IUCN, SLT, WWF

13:30 - 14:30 Общение со СМИ

Главы делегаций и специальные гости доступны для интервью и пресс-конференций

14:30 - 16:00 Сессия 1: От Глобальной программы к конкретным проектам в рамках достижения цели Глобальной программы по сохранению снежного барса и его экосистем "Обезопасить 20 к 2020 году"

Мобилизация ресурсов в рамках реализации Глобальной программы по сохранению снежного барса - Обсуждение концепции мультистранового проекта по сохранению снежного барса и его экосистем

14:30 - 16:00 Сессия 2: Зеленый рост и инвестиции

Переговоры бизнес сектора и делового сообщества по расширению и открытию новых возможностей для развития экотуризма, внедрения принципов зеленой экономики и расширения использования природосберегающих технологий, не наносящих негативного влияния на окружающую среду

16:30 - 18:00 Итоговая пленарная сессия

Принятие Бишкекской декларации по сохранению снежного барса

18:00 - 21:00 Официальный прием от имени президента Кыргызстана

Главы делегаций стран ареала снежного барса, страны партнеры, приглашенные глав международных организаций.