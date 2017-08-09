Суд Тологонова. Свидетеля дважды увольняли с работы из-за допросов

9 августа 2017, 15:10 Комментарии

Сегодня, 9 августа, свидетель Мирбек Бабалиев по делу экс-депутата Райкана Тологонова попросил не вызывать его больше на судебный процесс, так как из-за допросов его дважды увольняли с работы.

Бабалиев отметил, что он ранее давал показания и его постоянно вызывали на допрос, из-за чего он потерял две работы. Он попросил больше не вызывать его, так как все, что он скажет, написано ранее в показаниях.

Как выяснилось, Бабалиев 7 апреля 2010 года в качестве таксиста возил Дастана Оморова, который вызвал его вечером того дня на пересечение улицы Фрунзе и бульвара Эркиндик. По приезде в его машину сели трое, один из которых был Оморов, после чего тот сказал ему следовать за машинами, которые скоро приедут.

"Всего 5-6 машин прибыло, сначала поехали в район Медицинского колледжа на Боконбаева, затем по очереди - в резиденцию, "Шампанкомбинат", Жогорку Кенеш и к дому, расположенному рядом с Центральной мечетью, куда зашли все из этих машин, среди которых были Абдулла Юсупов и Райкан Тологонов", - сообщил он.

Он добавил, что в тех местах, где они побывали, ничего габаритного не выносили, только мелкие вещи вроде сувениров.

Напомним, ГКНБ задержал экс-депутата парламента от фракции "Ата Мекен" Райкана Тологонова по факту мародерства в апреле 2010 года. Предполагается, что тогда в Бишкеке группа лиц под его руководством совершала грабежи офисов, жилых домов, в том числе и принадлежавших семье Бакиевых и их приближенных. 28 марта Райкану Тологонову предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 30 ч.4, ст. 167 ("Организация грабежа"), ст. 174 ("Организация умышленного уничтожения и повреждения имущества"), ст. 241 ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, боеприпасов, взрывчатых веществ"). Первомайский районный суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу с содержанием в СИЗО ГКНБ КР сроком до окончания следствия.