Сом обесценится? Чем грозит рекордный объем денег в стране

9 августа 2017, 15:12 Комментарии

Считается, что деньги - это кровь экономики. Но встает вопрос, не повредит ли ей чрезмерное "полнокровие"?

С начала прошлого года объем денег на руках у кыргызстанцев (средства в обращении) вырос с 58,4 миллиарда сомов до 82,9 миллиарда. То есть за 18 месяцев сомов в стране стало больше чуть ли не на треть. Увеличился и другой ключевой показатель - денежная база (средства в обращении плюс резервы финансовых организаций).

Экономике нужны деньги? Экономист Нургуль Акимова считает, что нынешний рост денежной базы вполне нормален, соразмерно ей растет объем депозитов и кредитного портфеля.

"Есть и другой показатель. С начала года ВВП увеличился на 6,7 процента, при этом денежная база могла бы вырасти на 15-20 процентов, чтобы обеспечивать спрос бизнеса. Реальный сектор экономики нуждается в деньгах для обслуживания сделок", - объясняет она.

По словам Акимовой, есть и другие причины увеличения денежной базы. На текущий год приходятся пиковые выплаты по госдолгу, что требует конвертации национальной валюты в иностранную. С этой целью Национальный банк скорее всего несколько раз совершал дополнительную эмиссию (выпуск в обращение) денег, считает эксперт.

Исполнительный директор Ассоциации иностранных инвесторов в Кыргызстане Искендер Шаршеев назвал резкое увеличение денежной базы "симптомом".

"Это свидетельствует о том, что запущен печатный станок. Покрываются потребности, ведь есть недоборы по доходам", - говорит Шаршеев.

Он не верит, что на рост денег в обращении повлияли потребности экономики.

"Нынешний рост ВВП - это по большей части компенсация падений в предыдущих годах", - полагает эксперт.

В денежном изобилии виновато правительство Как сообщили Sputnik Кыргызстан в Национальном банке КР, увеличение денежной базы и денег в обращении объясняется главным образом расходами правительства. Из-за этого в 2016 году база выросла на 21,5 миллиарда сомов, а в первом полугодии 2017-го - на 3,2 миллиарда.

"Рост расходов госбюджета связан с инфраструктурными проектами. Также большой вклад "внесли" расходы по оплате труда, выплате субсидий и социальных пособий", - говорится в ответе Нацбанка.

Прирост расходов значительно увеличился за счет трат на образование, госслужбу, оборону, общественный порядок и безопасность, жилищно-коммунальную сферу.

Сом "роняют" специально? Несколько лет назад рубль был равен полутора сомам, а за один сом давали три тенге (сейчас пять). Многие отечественные и зарубежные эксперты тогда призывали "ронять" сом, чтобы наши экспортные товары были конкурентоспособными на рынках Казахстана и России.

Акимова напомнила, что сейчас сом сильнее зависит от рубля и тенге, чем в 2014 году, так как доступ к другим рынкам затруднен из-за ЕАЭС. Она считает, что НБ КР старается быть адекватным в своих решениях, поскольку сильная валюта не выгодна отечественным предпринимателям.

"Однако Нацбанк не сильно идет навстречу экспортером. Политика финансового регулятора все равно консервативная, это связано с импортозависимостью. Дело в том, что 80 процентов товаров у нас импортные, и если курс изменится, это приведет к росту цен", - отмечает экономист.

В Нацбанке в свою очередь напомнили, что задача укрепить или ослабить сом перед ними не стоит, так как в стране действует режим плавающего обменного курса, а тот определяется рынком на основании спроса и предложения на валюту.

Чем грозит увеличение денежной массы? Нургуль Акимова заметила, что рост инфляции был заложен на уровне пяти процентов, но фактически составил 2,8. Когда нет риска обесценения денег, можно удовлетворять монетарную потребность без опасений.

"Увеличение денежной базы не отразится на гражданах и не скажется на инфляции. Макроэкономические пропорции пока "здоровые", но в случае дисбаланса основных показателей объем денежной массы может действительно стать причиной неприятных последствий", - полагает она.

Искендер Шаршеев, наоборот, пессимистичен: он уверен, что скоро кыргызстанцы ощутят инфляцию.

"Заметим мы ее весной, но, если не остановить (наращивание денежной базы. - Ред.), у нас будет, как в Зимбабве, где люди ходят с пачками денег", - заметил Шаршеев.

Нацбанк напомнил, что в прошлом году наблюдалась дефляция в размере 0,5 процента, при этом было некоторое замедление экономической активности. Потому НБ КР поставил цель сдерживать инфляцию на уровне 5-7 процентов (ее увеличение приводит к росту экономики и наоборот).

"Увеличение денежной базы было востребовано экономикой и, по нашим подсчетам, не приведет к ускорению роста цен выше целевых ориентиров", - отметили в Нацбанке.

Сообщается также, что в 2017 году инфляция в большей степени будет формироваться другими факторами, например, насыщенностью рынка продовольствия и ростом цен на импортные зерновые, тарифной и налоговой политикой.

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