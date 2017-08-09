За I квартал 2017 года в страну привлечено $202 млн прямых иностранных инвестиций

9 августа 2017, 14:40 Комментарии

За I квартал 2017 года в Кыргызстан привлечено прямых иностранных инвестиций в объеме $202,6 млн, что на 35% больше, чем за аналогичный период 2016 года. Об этом заместитель министра экономики Данияр Иманалиев сообщил в ходе пресс-конференции.

"87,3% от всего объема прямых иностранных инвестиций приходится на страны дальнего зарубежья. Приток инвестиций из стран СНГ снизился на 59,5%, составив $25,7 млн. Больше всего инвестиций из стран ближнего зарубежья привлечено из Казахстана ($16,8 млн). Среди стран дальнего зарубежья больше всего инвестиций привлечено из Канады и Китая ($67,3 и 58,6 млн). Наибольшее количество инвестиций привлечено в Иссык-Кульскую область и Бишкек – $75,1 и $66,4 млн", — отметил Иманалиев.

Отметим, что приоритетными отраслями экономики для инвестирования стали обрабатывающая промышленность, финансы, научная и техническая деятельность (56,7%, 26,5% и 9,9% от общего объема инвестиций соответственно).