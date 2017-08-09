Доллар США: 69.3400 (+0.0251) 
Евро: 81.8732 (+0.1093) 
Золото: 40.56 $/гр (+0.13) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

УВД Джалал-Абадской области опровергает факт вымогательства в Сары-ЧелекеУВД Джалал-Абадской области опровергает факт вымогательства в Сары-ЧелекеВ Бишкеке часть улицы Кулатова закроют в связи с прокладкой теплосетейВ Бишкеке часть улицы Кулатова закроют в связи с прокладкой теплосетей

За I квартал 2017 года в страну привлечено $202 млн прямых иностранных инвестиций

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/za-i-k...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441929-ru.html

Похожие новости

Сом обесценится? Чем грозит рекордный объем денег в стране

За I квартал 2017 года привлечено прямых иностранных инвестиций в объеме 202,6 млн долларов - Иманалиев

Маршрутка с кыргызстанцами попала в ДТП в России, 2 человека погибли, еще 5 пострадали

Микроавтобус Бишкек - Москва попал в ДТП. 19 человек пострадали

Число пострадавших от землетрясения в Китае выросло до 32

9 августа 2017, 14:40       Комментарии

За I квартал 2017 года в Кыргызстан привлечено прямых иностранных инвестиций в объеме $202,6 млн, что на 35% больше, чем за аналогичный период 2016 года. Об этом заместитель министра экономики Данияр Иманалиев сообщил в ходе пресс-конференции.
"87,3% от всего объема прямых иностранных инвестиций приходится на страны дальнего зарубежья. Приток инвестиций из стран СНГ снизился на 59,5%, составив $25,7 млн. Больше всего инвестиций из стран ближнего зарубежья привлечено из Казахстана ($16,8 млн). Среди стран дальнего зарубежья больше всего инвестиций привлечено из Канады и Китая ($67,3 и 58,6 млн). Наибольшее количество инвестиций привлечено в Иссык-Кульскую область и Бишкек – $75,1 и $66,4 млн", — отметил Иманалиев.
Отметим, что приоритетными отраслями экономики для инвестирования стали обрабатывающая промышленность, финансы, научная и техническая деятельность (56,7%, 26,5% и 9,9% от общего объема инвестиций соответственно).

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум