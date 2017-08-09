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Первую в Кыргызстане Академию футбола ФИФА построили в Оше

 

Фотографии: kabar.kg

          

Источник:
http://kabar.kg/news/stroitel-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441928-ru.html

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9 августа 2017, 14:29       Комментарии

ОШ, 09.08.17. /Ерлан Тургунбаев – Кабар/. В городе Оше завершено строительство жилого и учебного корпуса Академии футбола ФИФА. Церемония открытия предварительно запланирована на 25 августа 2017 года. Об этом сообщил заведующий отделом градостроительства и муниципальной собственности при мэрии города Ош Мирлан Исраилов.
По его словам, в жилом корпусе построены 25 комнат для будущих учеников, в каждой комнате будут жить по три человека, в каждой комнате имеется душевая и санузел. Кроме этих комнат построены два больших учебных класса, раздевалка, технические помещения, помещения для преподавательского состава, столовые и другие помещения.
"При содействии мэрии Оша к зданию футбольной академии полностью подведена и установлена система водоснабжения, электричество, отопление и канализация. В Академии будут обучаться около 70 учеников", – сообщил он.
Проект реализуется и финансируется ФИФА, заказчиком строительства выступает Футбольная федерация КР. Общая сумма строительства футбольной академии составляет 1 млн долларов. Для строительства здания мэрией Оша было выделено около 5 гектаров земли.
Построены два мини-футбольных поля, идут строительные работы по созданию ещё двух мини-футбольных поля и двух больших футбольных поля соответствующим международным стандартам.
Футбольная академия станет единственной в своем роде в Средней Азии. При ней будут действовать мужская и женская команды по футболу. Тренировать молодых спортсменов будут отечественные и иностранные тренеры.

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