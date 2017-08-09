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В Кыргызстане на стадии активной реализации находятся 15 проектов ГЧП

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-kyrgyzs...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441927-ru.html

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9 августа 2017, 14:40       Комментарии

БИШКЕК, 09.08.17 /Нуркыз Сабырова – Кабар/. На сегодняшний день в Кыргызстане на стадии активной реализации находятся 15 проектов на основе государственно-частного партнерства (ГЧП), совокупная стоимость которых превышает 165 млн долларов США. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции рассказал директор Государственного агентства по продвижению инвестиций и экспорта при Министерстве экономики КР Алымбек Орозбеков.
По его данным, 4 проекта от общего числа относятся к сфере здравоохранения, 5 проектов по развитию города Бишкек, 4 - сфере спорта и туризма, 1 - транспорта и 1 - таможенной логистики.
Из средств Фонда финансирования проектов ГЧП для подготовки технико-экономического обоснования (ТЭО) и оказание консультативных услуг для 8 проектов была выделена сумма в размере 1 млн 418 тыс 93 долларов. Совокупная стоимость данных проектов составляет более 79 млн долларов.
"По 3 проектам ГЧП на данный момент идет подготовка ТЭО, по 2 готовится документация для объявления тендера на отбор частного партнера, по 7 проектам уже проводится тендер на закупку консультативных услуг для подготовки ТЭО и по 2 проектам подготавливаются необходимые документы для получения средств Фонда", - рассказал Орозбеков.

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