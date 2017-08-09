В Бишкеке часть улицы Кулатова закроют в связи с прокладкой теплосетей

9 августа 2017, 14:32 Комментарии

Как сообщают в Управлении капитального строительства, с 10 августа будет закрыто дорожное движение на улице Кулатова от улицы Элебаева до Байтик Баатыра.

Данный участок перекрывается в связи с прокладкой теплосетей. Ремонтные работы завершатся 24 августа текущего года.

Мэрия Бишкека приносит извинения за причиненные неудобства и убедительно просит горожан во избежание автомобильных пробок заранее выбирать альтернативные маршруты движения.