В Бишкеке часть улицы Кулатова закроют в связи с прокладкой теплосетей

Как сообщают в Управлении капитального строительства, с 10 августа будет закрыто дорожное движение на улице Кулатова от улицы Элебаева до Байтик Баатыра.
Данный участок перекрывается в связи с прокладкой теплосетей. Ремонтные работы завершатся 24 августа текущего года.
Мэрия Бишкека приносит извинения за причиненные неудобства и убедительно просит горожан во избежание автомобильных пробок заранее выбирать альтернативные маршруты движения.
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