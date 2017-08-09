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УВД Джалал-Абадской области опровергает факт вымогательства в Сары-Челеке

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364549_yv...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441923-ru.html

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9 августа 2017, 14:43       Комментарии

Сегодня утром в редакцию "ВБ" с призывом о помощи обратился Максат Конушалиев. В своем сообщении на страничку нашего издания в Фейсбуке он написал: "ЧП на Сары-Челеке. Эта машина остановила бус с туристами и вымогала деньги. Просим срочно принять меры".
На видео, которое также прислал читатель, видно, что неизвестные мужчины усаживают в свою машину и увозят водителя микроавтобуса, перевозившего иностранных туристов.
В связи с опубликованным материалом, в редакцию "ВБ" обратились представители пресс-службы УВД Джалал-Абадской области, которые дали официальные разъяснения, по имевшему месту инциденту.
"7 августа в центре отдыха "Сары-Челек" Аксыйского района между водителем, который вез туристов, 43-летним жителем города Ош М.Б и 44-летним жителем Аксыйского района Э.Б, который ехал по встречной полосе, произошла словесная перепалка. В итоге водитель, который вез туристов, М.Б обратился с заявлением в РИИБ Аксыйского района. На основании этого заявления на жителя Аксыйского района было открыто дело по 364-й статье Административного кодекса. В этой истории не было вымогательства и запугивания", - говорится в сообщении УВД Джалал-Абадской области.

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