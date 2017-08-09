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Школьница из Ленобласти России сбежала в Кыргызстан

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/shkoln...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441921-ru.html

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В Кыргызстане ночью без осадков, днем в отдельных горных районах дожди — прогноз погоды на 10 августа

9 августа 2017, 14:19       Комментарии

В Ленобласти в полицию поступило сообщение об исчезновении 15-летней девочки, пишут российские СМИ.
6 августа несовершеннолетняя ушла из дома в Мурино и не вернулась.
"Отец рассказал, что девочка с весны рвалась к матери в киргизский город Ош. Она не раз говорила, что ей в России не нравится. Выяснилось также, что перед уходом подросток собрал пакет с вещами. С собой прихватила и паспорт. Отец предполагает, что дочь отправилась в аэропорт Пулково для того, что бы улететь в Кыргызстан, но могла заблудиться в Петербурге. В городе она не ориентируется и по-русски говорит плохо. Друзей или знакомых у нее нет. Выяснилось также, что подросток не посещает школу. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство"", – говорится в сообщении.

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