Школьница из Ленобласти России сбежала в Кыргызстан

9 августа 2017, 14:19 Комментарии

В Ленобласти в полицию поступило сообщение об исчезновении 15-летней девочки, пишут российские СМИ.

6 августа несовершеннолетняя ушла из дома в Мурино и не вернулась.

"Отец рассказал, что девочка с весны рвалась к матери в киргизский город Ош. Она не раз говорила, что ей в России не нравится. Выяснилось также, что перед уходом подросток собрал пакет с вещами. С собой прихватила и паспорт. Отец предполагает, что дочь отправилась в аэропорт Пулково для того, что бы улететь в Кыргызстан, но могла заблудиться в Петербурге. В городе она не ориентируется и по-русски говорит плохо. Друзей или знакомых у нее нет. Выяснилось также, что подросток не посещает школу. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство"", – говорится в сообщении.