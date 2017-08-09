В Бишкеке часть ул.Кулатова будет закрыта для автотранспорта до 24 августа

9 августа 2017, 14:04 Комментарии

БИШКЕК, 09.08.17. /Кабар/. В связи с прокладкой теплосетей часть улицы Кулатова будет закрыта для движения автотранспорта, сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

Как сообщают в Управлении капитального строительства, с 10 августа будет закрыто дорожное движение на улице Кулатова от Элебаева до Байтик Баатыра.

Закрытие движения для автотранспорта осуществляется в связи с прокладкой теплосетей. Ремонтные работы осуществляет подрядчик – ОАО ПСФ "Бишкеккурулуш". Ремонтные работы завершатся 24 августа текущего года.

Мэрия Бишкека просит извинения за причиненные неудобства и убедительно просит горожан во избежание автомобильных пробок заранее выбирать альтернативные маршруты движения.