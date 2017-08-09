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В Бишкеке часть ул.Кулатова будет закрыта для автотранспорта до 24 августа

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-bishkek...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441920-ru.html

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Часть улицы Кулатова в Бишкеке закроют для движения авто

9 августа 2017, 14:04       Комментарии

БИШКЕК, 09.08.17. /Кабар/. В связи с прокладкой теплосетей часть улицы Кулатова будет закрыта для движения автотранспорта, сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.
Как сообщают в Управлении капитального строительства, с 10 августа будет закрыто дорожное движение на улице Кулатова от Элебаева до Байтик Баатыра.
Закрытие движения для автотранспорта осуществляется в связи с прокладкой теплосетей. Ремонтные работы осуществляет подрядчик – ОАО ПСФ "Бишкеккурулуш". Ремонтные работы завершатся 24 августа текущего года.
Мэрия Бишкека просит извинения за причиненные неудобства и убедительно просит горожан во избежание автомобильных пробок заранее выбирать альтернативные маршруты движения.

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