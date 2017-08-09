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Сотрудники "Тазалыка" продолжают мыть памятники (фото)

 

Фотографии: akipress.kg

        

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441918-ru.html

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9 августа 2017, 14:02       Комментарии

Сотрудники муниципального предприятия "Тазалык" продолжают работы по мойке памятников.
Как сообщила пресс-служба мэрии Бишкека, городская служба помыла 35 памятников в парках, скверах, аллеях. Работы в данном направлении продолжаются. Также планируется повторная мойка всех памятников архитектуры ко Дню независимости Кыргызстана.
На сегодняшний день была произведена мойка памятников архитектуры: монументы Уркун, имени Даира Асанова, блокадников Ленинграда, памятники Юдахину, Шабдан Баатыра, Калыку Акиеву, воинам освободителям, бюсты Манасчы, Бегельдинова и на аллее героев. Всего на эти работы задействована одна поливомоечная машина, одна автовышка и шесть сотрудников предприятия.
Также работники "Тазалыка" чистят памятники от надписей, сделанных различными аэрозольными красками и канцелярской замазкой, и проводят текущий ремонт.
Мэрия города Бишкек призывает горожан бережно относиться к объектам искусства и муниципальному имуществу, соблюдать культуру поведения в общественных местах и незамедлительно сообщать о фактах вандализма, либо кражи в правоохранительные органы.

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