Сотрудники "Тазалыка" продолжают мыть памятники (фото)

9 августа 2017, 14:02 Комментарии

Сотрудники муниципального предприятия "Тазалык" продолжают работы по мойке памятников.

Как сообщила пресс-служба мэрии Бишкека, городская служба помыла 35 памятников в парках, скверах, аллеях. Работы в данном направлении продолжаются. Также планируется повторная мойка всех памятников архитектуры ко Дню независимости Кыргызстана.

На сегодняшний день была произведена мойка памятников архитектуры: монументы Уркун, имени Даира Асанова, блокадников Ленинграда, памятники Юдахину, Шабдан Баатыра, Калыку Акиеву, воинам освободителям, бюсты Манасчы, Бегельдинова и на аллее героев. Всего на эти работы задействована одна поливомоечная машина, одна автовышка и шесть сотрудников предприятия.

Также работники "Тазалыка" чистят памятники от надписей, сделанных различными аэрозольными красками и канцелярской замазкой, и проводят текущий ремонт.

Мэрия города Бишкек призывает горожан бережно относиться к объектам искусства и муниципальному имуществу, соблюдать культуру поведения в общественных местах и незамедлительно сообщать о фактах вандализма, либо кражи в правоохранительные органы.