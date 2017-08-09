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Улицу в Сан-Франциско продали мигрантам

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364537_yl...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441917-ru.html

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Наши люди так глупы! Пять вещей, которые бесят продавца курутов

9 августа 2017, 13:55       Комментарии

Супруги-мигранты Тина Лэм и Майкл Чен из Китая стали обладателями части престижного квартала Presidio Terrace в американском Сан-Франциско (штат Калифорния) из-за ошибки в процессе уплаты налогов, сообщает Росбалт.
Часть квартала была выставлена на торги еще в 2015 году из-за того, что местные жители 30 лет не платили налог, который составляет всего $14 в год. Счета по ошибке приходили на почтовый адрес бывшего представителя ассоциации жителей Presidio Terrace. В итоге улицу в одном из самых дорогих районов супружеская чета приобрела за $90 тысяч.
Теперь в собственности Лам и Ченга находятся дороги, тротуары и другие общественные зоны улицы. По иронии судьбы до 1948 года дома здесь могли покупать только белые.
Расставаться с удачной покупкой пара не планирует и намерена заработать на аренде 120 парковочных мест. При этом владельцы элитной недвижимости в Presidio Terrace уже обратились в органы местного самоуправления для проверки законности сделки.

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