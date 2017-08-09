Улицу в Сан-Франциско продали мигрантам

9 августа 2017, 13:55 Комментарии

Супруги-мигранты Тина Лэм и Майкл Чен из Китая стали обладателями части престижного квартала Presidio Terrace в американском Сан-Франциско (штат Калифорния) из-за ошибки в процессе уплаты налогов, сообщает Росбалт.

Часть квартала была выставлена на торги еще в 2015 году из-за того, что местные жители 30 лет не платили налог, который составляет всего $14 в год. Счета по ошибке приходили на почтовый адрес бывшего представителя ассоциации жителей Presidio Terrace. В итоге улицу в одном из самых дорогих районов супружеская чета приобрела за $90 тысяч.

Теперь в собственности Лам и Ченга находятся дороги, тротуары и другие общественные зоны улицы. По иронии судьбы до 1948 года дома здесь могли покупать только белые.

Расставаться с удачной покупкой пара не планирует и намерена заработать на аренде 120 парковочных мест. При этом владельцы элитной недвижимости в Presidio Terrace уже обратились в органы местного самоуправления для проверки законности сделки.