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Открылся новый магазин O!Store в супермаркете Globus. Заходите в гости!

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364543_ot...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441916-ru.html

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9 августа 2017, 14:10       Комментарии

Мобильный оператор О! приглашает жителей города в новый магазин O!Store, который также является офисом продаж и обслуживания. Он расположился по адресу: ул. Гагарина, 275/1, пересекает Т.Фрунзе, гипермаркет Globus (Ак-Орго).
В новом O!Store можно воспользоваться полным спектром услуг мобильного оператора О!. Здесь вам помогут:
<li>выбрать тарифный план или красивый номер;</li><li> подключить и настроить дополнительные услуги и сервисы;</li><li> восстановить утерянную SIM-карту;</li><li>пополнить баланс без комиссии;</li><li> получить детализацию расходов;</li><li>приобрести фирменные 4G-устройства для доступа к высокоскоростному интернету и аксессуары.</li>
Главная особенность магазинов нового формата O!Store – это презентационные стенды, где представлен ряд самых актуальных смартфонов по доступным ценам. Девайсы, в том числе фирменные смартфоны O!Phone 4G, можно протестировать перед покупкой и определиться с выбором наверняка. Добро пожаловать в новый O!Store ежедневно с 10.00 до 21.00 без выходных (перерыв с 13.00 до 14.00).
"Мы по-настоящему рядом с нашими клиентами и нам приятно осознавать, что их число постоянно увеличивается по всему Кыргызстану. Наша главная задача на сегодня – сделать общение абонентов с мобильным оператором О! максимально удобным. Посетителям всех наших офисов мы рады предложить качественное обслуживание, а также различные акции и бонусы при приобретении гаджетов", - комментирует Максим Сидоренко, коммерческий директор мобильного оператора О!.
Адреса всех магазинов O!Store можно узнать на сайте мобильного оператора О! www.o.kg.

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