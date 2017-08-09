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ОАО "Гарантийный фонд" планирует выдать до 500 гарантий предпринимателям

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364544_oa...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441915-ru.html

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ОАО "Гарантийный фонд" планирует выдать до 500 гарантий предпринимателям до конца 2017 года

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9 августа 2017, 14:13       Комментарии

До конца 2017 года ОАО "Гарантийный фонд" планирует выдать до 500 гарантий предпринимателям, нуждающимся в получении кредита для развития бизнеса. Об этом сообщил заместитель министра экономики Данияр Иманалиев.
"ОАО "Гарантийный фонд" было создано для оказания помощи предпринимателям, которые имеют перспективные проекты, но не обладают достаточным залогом для получения кредита по существующим правилам для их реализации. На сегодня акционерным обществом выдано 102 гарантии предпринимателям на общую сумму 124,8 млн сомов, капитализация самого фонда достигла 282 млн сомов. В настоящее время ведутся переговоры с международными финансовыми институтами о возможности увеличения капитала организации. Вместе с тем за 7 месяцев 2017 года ОАО "Гарантийный фонд" от операционной деятельности получило прибыль в размере 8,7 млн сомов", – сказал Иманалиев.
Напомним, ОАО "Гарантийный фонд" создано решением правительства КР в целях обеспечения доступа субъектов малого и среднего бизнеса к кредитным средствам, развития системы гарантий и поручительств по обязательствам субъектов малого и среднего бизнеса, основанных на кредитных договорах, договорах финансовой аренды (лизинга), договорах о предоставлении банковской гарантии.

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