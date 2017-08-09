Доллар США: 69.3400 (+0.0251) 
Евро: 81.8732 (+0.1093) 
Золото: 40.56 $/гр (+0.13) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Открылся новый магазин O!Store в супермаркете Globus. Заходите в гости!Открылся новый магазин O!Store в супермаркете Globus. Заходите в гости!В связи с прокладкой теплосетей отрезок ул.Кулатова будет закрытВ связи с прокладкой теплосетей отрезок ул.Кулатова будет закрыт

Рассматривается ли вопрос о переносе Ошского рынка, рассказал аким

 

Фотографии: sputnik.kg

 

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441914-ru.html

Похожие новости

ЦИК: Верховный суд признал бездействие ЦИК в непринятии окончательного решения по вопросу допуска О.Текебаева к тесту на знание госязыка

Глава Минздрава рассказал Атамбаеву о проводимых реформах в системе здравоохранения

Подъезд в океане. Художники рассказали о новой стене граффити

Иностранные альпинисты рассказали, чем их привлекает Кыргызстан

Сколько кыргызстанцев смогут голосовать на выборах, рассказали в ГРС

9 августа 2017, 14:02       Комментарии

БИШКЕК, 9 авг - Sputnik. Вопрос о переносе Ошского рынка за черту города не рассматривается, сообщил корреспонденту Sputnik Кыргызстан аким Ленинского района Бишкека Нурдин Тынаев.
Ранее в СМИ появилась информация, что чиновники озадачились проблемой переноса данного базара.
<ul><li>Да. В столице не будет бардака</li><li>Да. Пробки в этом районе уже надоели</li><li>Нет. Рынок расположен там, где надо</li><li>Нет. Это почти исторический объект</li><li>Я живу в другом городе, и мне все равно</li></ul>РезультатыВсе опросы var storageData = JSON.parse(localStorage.getItem('Vote')) || []; var voteId = 1034646433; var votePoll = document.querySelector('.b-article__vote-content[data-vote="'+voteId+'"] .b-vote-poll'); var voteForm = document.querySelector('.b-article__vote-content[data-vote="'+voteId+'"] .b-vote-form'); var showForm = true; if(storageData.indexOf(voteId.toString()) < 0 && showForm){ var el = document.querySelector('.b-article__vote-content[data-vote="'+voteId+'"] .b-vote-poll'); votePoll.style.display = 'none'; voteForm.style.display = 'block'; } else{ var el = document.querySelector('.b-article__vote-content[data-vote="'+voteId+'"] .b-vote-form'); voteForm.style.display = 'none'; votePoll.style.display = 'block'; } По словам Тынаева, в условиях мегаполиса внутригородские рынки утрачивают свою актуальность и ради развития инфраструктуры с учетом расширения столицы за счет жилмассивов центральную часть города можно сделать более комфортной.
"Я говорил СМИ, что этот вопрос придется решить в перспективе, так как будет актуально. Это мое мнение. Именно сейчас данный вопрос не рассматривается", - сказал Тынаев.
Он добавил, что сегодня в столице более востребованы гипермаркеты и сети магазинов, нежели рынки.
На территории Ленинского района ранее закрыли рынок "Дыйкан", после того как Госэкотехинспекция выявила нарушения в его работе. Торговцев планировали перевести на другие базары, но они выступили против и организовали митинги.
window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум