Рассматривается ли вопрос о переносе Ошского рынка, рассказал аким

БИШКЕК, 9 авг - Sputnik. Вопрос о переносе Ошского рынка за черту города не рассматривается, сообщил корреспонденту Sputnik Кыргызстан аким Ленинского района Бишкека Нурдин Тынаев.

Ранее в СМИ появилась информация, что чиновники озадачились проблемой переноса данного базара.

По словам Тынаева, в условиях мегаполиса внутригородские рынки утрачивают свою актуальность и ради развития инфраструктуры с учетом расширения столицы за счет жилмассивов центральную часть города можно сделать более комфортной.

"Я говорил СМИ, что этот вопрос придется решить в перспективе, так как будет актуально. Это мое мнение. Именно сейчас данный вопрос не рассматривается", - сказал Тынаев.

Он добавил, что сегодня в столице более востребованы гипермаркеты и сети магазинов, нежели рынки.

На территории Ленинского района ранее закрыли рынок "Дыйкан", после того как Госэкотехинспекция выявила нарушения в его работе. Торговцев планировали перевести на другие базары, но они выступили против и организовали митинги.

