Нуждающиеся в кредитах предприниматели до конца года получат помощь от Гарантийного фонда

9 августа 2017, 13:49 Комментарии

До конца 2017 года ОАО "Гарантийный фонд" планирует выдать до 500 гарантий предпринимателям, нуждающимся в получении кредита для развития бизнеса. Об этом заместитель министра экономики Данияр Иманалиев сообщил в ходе пресс-конференции.

На сегодня ОАО "Гарантийный фонд" выдано 102 гарантии предпринимателям на общую сумму 124,8 млн сомов, капитализация самого фонда достигла 282 млн сомов.

"В настоящее время ведутся переговоры с международными финансовыми институтами о возможности увеличения капитала организации. Вместе с тем, за 7 месяцев 2017 года ОАО "Гарантийный фонд" от операционной деятельности получило прибыль в размере 8,7 млн сомов", – сказал заместитель министра экономики Данияр Иманалиев.