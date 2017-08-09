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ОАО "Гарантийный фонд" планирует выдать до 500 гарантий предпринимателям до конца 2017 годаОАО "Гарантийный фонд" планирует выдать до 500 гарантий предпринимателям до конца 2017 годаМаршрутка с кыргызстанцами попала в ДТП в России, 2 человека погибли, еще 5 пострадалиМаршрутка с кыргызстанцами попала в ДТП в России, 2 человека погибли, еще 5 пострадали

Нуждающиеся в кредитах предприниматели до конца года получат помощь от Гарантийного фонда

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/nuzhda...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441913-ru.html

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9 августа 2017, 13:49       Комментарии

До конца 2017 года ОАО "Гарантийный фонд" планирует выдать до 500 гарантий предпринимателям, нуждающимся в получении кредита для развития бизнеса. Об этом заместитель министра экономики Данияр Иманалиев сообщил в ходе пресс-конференции.
На сегодня ОАО "Гарантийный фонд" выдано 102 гарантии предпринимателям на общую сумму 124,8 млн сомов, капитализация самого фонда достигла 282 млн сомов.
"В настоящее время ведутся переговоры с международными финансовыми институтами о возможности увеличения капитала организации. Вместе с тем, за 7 месяцев 2017 года ОАО "Гарантийный фонд" от операционной деятельности получило прибыль в размере 8,7 млн сомов", – сказал заместитель министра экономики Данияр Иманалиев.

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