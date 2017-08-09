Часть улицы Кулатова в Бишкеке закроют для движения авто

9 августа 2017, 13:55 Комментарии

В связи с прокладкой теплосетей часть улицы Кулатова будет закрыта для движения автотранспорта, сообщили в Управлении капитального строительства.

По данным ведомства, с 10 августа будет закрыто дорожное движение на улице Кулатова от Элебаева до Байтик Баатыра.

"Закрытие движения для автотранспорта осуществляется в связи с прокладкой теплосетей. Ремонтные работы завершатся 24 августа. Мэрия Бишкека просит горожан во избежание автомобильных пробок заранее выбирать альтернативные маршруты движения", – говорится в сообщении.