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В связи с прокладкой теплосетей отрезок ул.Кулатова будет закрытВ связи с прокладкой теплосетей отрезок ул.Кулатова будет закрытОАО "Гарантийный фонд" планирует выдать до 500 гарантий предпринимателям до конца 2017 годаОАО "Гарантийный фонд" планирует выдать до 500 гарантий предпринимателям до конца 2017 года

Часть улицы Кулатова в Бишкеке закроют для движения авто

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/chast-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441912-ru.html

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9 августа 2017, 13:55       Комментарии

В связи с прокладкой теплосетей часть улицы Кулатова будет закрыта для движения автотранспорта, сообщили в Управлении капитального строительства.
По данным ведомства, с 10 августа будет закрыто дорожное движение на улице Кулатова от Элебаева до Байтик Баатыра.
"Закрытие движения для автотранспорта осуществляется в связи с прокладкой теплосетей. Ремонтные работы завершатся 24 августа. Мэрия Бишкека просит горожан во избежание автомобильных пробок заранее выбирать альтернативные маршруты движения", – говорится в сообщении.

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