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Торобаев обещает подарить автору эмблемы и названия новой партии iPhone

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/toroba...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441911-ru.html

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9 августа 2017, 13:55       Комментарии

Лидер политической партии «Онугуу — Прогресс» Бакыт Торобаев объявил в социальной сети Фейсбук конкурс на разработку эмблемы и названия нового политобъединения.
Однако гонорара за нейминг и разработку главного бренда организации в штабе нового политического объединения не предусмотрели. Вместо этого победителю обещают подарить iPhone, рыночная стоимость которого не превышает 44 тыс. сомов.
«Уважаемые друзья, спешу вам сообщить, что мы начали готовить соответствующие документы по регистрации новой политической партии (Онугуу-Прогресс+Ата-Журт Мекенчил + Бутун Кыргызстан). Мы решили организовать конкурс среди своих друзей на название и эмблему новой партии», — сообщил на своей странице Бакыт Торобаев.
Итоги конкурса политик обещает подвести 20 августа.
Напомним, 6 августа лидеры трех политических партий "Ата-Журт Мекенчил", "Бүтүн Кыргызстан" и "Онугуу-Прогресс" подписали соглашение об объединении в новую политическую партию и поддержке единого кандидата в президенты. Под меморандумом об объединении подписались Адахан Мадумаров, Ахматбек Келдибеков, Камчыбек Ташиев и Бакыт Торобаев.

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