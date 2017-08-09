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Финансовая грамотность населения Кыргызстана на сегодня составляет лишь 24% - Абакиров

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/finansova...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441910-ru.html

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9 августа 2017, 13:29       Комментарии

БИШКЕК, 09.08.17 /Нуркыз Сабырова – Кабар/. Низкий уровень финансовой грамотности населения Кыргызстана препятствуют развитию предпринимательства в стране. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции сказал председатель правления ОАО "Гарантийный фонд" Малик-Айдар Абакиров.
По его словам, на сегодняшний день достаточной финансовой грамотностью для ведения бизнеса обладает лишь 24% населения страны. Данная статистика была выявлена специалистами Национального банка КР в ходе рабочих поездок в регионы.
"Очень часто предприниматели получают отказ в выдаче кредита из-за неграмотного оформления проектных заявок. Российско-кыргызский фонд развития не раз отмечал, что бизнес-планы поступают некачественные и недоработанные, что даже утвержденные ими проекты вызывают определенные трудности. В этой связи Гарантийный фонд открыл особое подразделение по предоставлению консультативных услуг в регионах страны. Для получения консалтинга предпринимателям необходимо обратиться в отделение банка и оставить заявку на рассмотрение бизнес-проекта", - рассказал Абакиров.
Сообщается, что за последние семь месяцев 2017 года Гарантийным фондом было рассмотрено более 120 заявок от предпринимателей, и только 10 из них получили отказ в предоставлении гарантийных средств. Всего фондом за указанный период было выдано гарантий на сумму в 120 млн сомов. На данный момент фонд рассматривает еще около 15 проектов.

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