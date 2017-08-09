Маршрутка с кыргызстанцами попала в ДТП в России, 2 человека погибли, еще 5 пострадали

9 августа 2017, 13:45 Комментарии

БИШКЕК, 09.08.17. /Кабар/. Маршрутка с гражданами Кыргызстана попала в ДТП в Оренбургской области, два человека погибли, еще пятеро пострадали, пишет агентство RIA56. Авария произошла 8 августа вечером на 18 километре трассы Нижняя Павловка – Холодные Ключи вблизи поселка Черноречье.

Сообщается, что столкнулись микроавтобус "Мерседес" и автомобиль "Шевроле Ланос". По информации пресс-службы управления МВД, микроавтобус направлялся по маршруту "Москва – Бишкек", в нем, кроме двоих водителей, находились 15 пассажиров, все они граждане Кыргызстана. Пятеро из них доставлены в больницы с различными травмами, еще двоим медики оказали помощь на месте.

В результате лобового столкновения женщина-водитель и пассажирка автомобиля "Шевроле Ланос" скончались на месте ДТП от полученных травм, – уточнили в полиции. – Легковушка выехал на полосу встречного движения и совершила лобовое столкновение с микроавтобусом.

По данным издания, автомобили столкнулись на прямом участке трассы. В числе версий, которые рассматривают, также неблагоприятные погодные условия – в Оренбурге в момент столкновения бушевала гроза, и лил дождь.