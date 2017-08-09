Доллар США: 69.3400 (+0.0251) 
Евро: 81.8732 (+0.1093) 
Золото: 40.56 $/гр (+0.13) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Нуждающиеся в кредитах предприниматели до конца года получат помощь от Гарантийного фондаНуждающиеся в кредитах предприниматели до конца года получат помощь от Гарантийного фондаОго! Побег невесты из Кыргызстана и другие события, удивившие насОго! Побег невесты из Кыргызстана и другие события, удивившие нас

Маршрутка с кыргызстанцами попала в ДТП в России, 2 человека погибли, еще 5 пострадали

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/marshrutk...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441909-ru.html

Похожие новости

Микроавтобус Бишкек - Москва попал в ДТП. 19 человек пострадали

Число пострадавших от землетрясения в Китае выросло до 32

Состояние троих пострадавших в ДТП в Сузаке оценивается как тяжелое

Очередная автокатастрофа. В Сузакском районе в ДТП погибли три человека

В Джалал-Абаде столкнулись два авто, три человека погибли

9 августа 2017, 13:45       Комментарии

БИШКЕК, 09.08.17. /Кабар/. Маршрутка с гражданами Кыргызстана попала в ДТП в Оренбургской области, два человека погибли, еще пятеро пострадали, пишет агентство RIA56. Авария произошла 8 августа вечером на 18 километре трассы Нижняя Павловка – Холодные Ключи вблизи поселка Черноречье.
Сообщается, что столкнулись микроавтобус "Мерседес" и автомобиль "Шевроле Ланос". По информации пресс-службы управления МВД, микроавтобус направлялся по маршруту "Москва – Бишкек", в нем, кроме двоих водителей, находились 15 пассажиров, все они граждане Кыргызстана. Пятеро из них доставлены в больницы с различными травмами, еще двоим медики оказали помощь на месте.
В результате лобового столкновения женщина-водитель и пассажирка автомобиля "Шевроле Ланос" скончались на месте ДТП от полученных травм, – уточнили в полиции. – Легковушка выехал на полосу встречного движения и совершила лобовое столкновение с микроавтобусом.
По данным издания, автомобили столкнулись на прямом участке трассы. В числе версий, которые рассматривают, также неблагоприятные погодные условия – в Оренбурге в момент столкновения бушевала гроза, и лил дождь.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум