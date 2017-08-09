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Микроавтобус Бишкек - Москва попал в ДТП. 19 человек пострадали

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364540_mi...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441907-ru.html

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Число пострадавших от землетрясения в Китае выросло до 32

Утренние толчки в Бишкеке. Это были отголоски мощного землетрясения в Китае

9 августа 2017, 13:21       Комментарии

Междугородний автобус, направлявшийся из Бишкека в Москву, попал в аварию. Об этом сообщают российские СМИ. По их данным, в момент ДТП пострадали 17 граждан Кыргызстана – 15 пассажиров и два водителя.
Пятеро человек были доставлены в больницы Оренбурга с различными травмами, еще двоим медики оказали помощь на месте. Столкновение произошло на 18-м километре автодороги Нижняя Павловка – Холодные Ключи в Оренбурге. Микроавтобус "Мерседес" столкнулся с автомашиной марки "Шевроле Ланос".
В результате лобового столкновения женщина-водитель и пассажирка автомобиля "Шевроле" скончались на месте. Отмечается, что автомобиль выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с микроавтобусом. Кроме того, СМИ сообщают, что причиной ДТП могла стать стихия, в тот момент бушевала гроза. В настоящее время сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства происшествия.

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