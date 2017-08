Ого! Побег невесты из Кыргызстана и другие события, удивившие нас

9 августа 2017, 13:42 Комментарии

БИШКЕК, 9 авг - Sputnik. Сегодня среда - время постоянной рубрики "Ого!", в которой мы вспоминаем события, удивлявшие кыргызстанцев последние семь дней.

1. Девушка, которая притворилась сумасшедшей, чтобы избежать замужества. Что делать, если родители настаивают на браке с не любимым, но очень выгодным мужчиной? Можно покориться их воле и надеяться на "стерпится - слюбится". Можно начать "холодную войну". А можно симулировать психотическое состояние.

Последний вариант предпочла одна 22-летняя кыргызстанка. Она уехала в Москву и, притворившись сумасшедшей, попала в психиатрическую больницу. В ситуацию вмешался суд - хитрую невесту все-таки вернули родителям. Готов ли жених по-прежнему сыграть свадьбу, неизвестно. To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

2. Учебная клиника вместо гостиницы. Бишкекчане могут легко представить себе ночной клуб на месте бывшего детсада. Или здание школы, перепрофилированное под магазин. Или СТО там, где была детская площадка. Но чтобы из гостиницы сделать больницу...

Руководство Кыргызской государственной медицинской академии объявило о своем желании превратить недействующую гостиницу "Иссык-Куль" в учебную клинику с современным оборудованием. Дескать, средства на это КГМА найдет самостоятельно. Сейчас вопрос решается.

3. Ошский "Витас". Помните, какие слухи ходили, когда российский вокалист спел свою известную "Оперу №2"? Мол, у него точно есть жабры, иначе такую высокую ноту не вытянуть. А тут мальчик из Оша без обиняков и всяких жабр исполняет песню в караоке ничуть не хуже оригинала. Пользователи соцсетей талант юного певца оценили: запись распространилась молниеносно.

