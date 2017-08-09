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В Бишкеке предлагают объявить мораторий на вырубку здоровых деревьев

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/v-bish...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441904-ru.html

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9 августа 2017, 13:30       Комментарии

В Бишкеке предлагают объявить мораторий на вырубку здоровых деревьев. Соответствующие изменения предлагается внести в рамках Концепции развития зеленого фонда Бишкека на 2017-2025 годы.
В частности, авторы документа предлагают пересмотреть правила вырубки и пересадки зеленых насаждений, а также переноса либо ликвидации ирригационных объектов.
На сегодняшний день процедура сноса деревьев и кустарников фактически легализована благодаря действующему положению, регламентирующему порядок компенсационных выплат за уничтоженные зеленые насаждения. Другими словами, субъекты имеют право на вырубку деревьев и кустарников с условием, что снос зеленых насаждений будет компенсирован и оплачен в бюджет города Бишкека.
В Концепции подчеркивается, что процедура оплаты за вырубленные деревья не стимулирует организации и частные лица к посадке новых зеленых насаждений. В качестве одного из способов обновления зеленого фонда Бишкека авторы документа предлагают объявить мораторий на вырубку здоровых деревьев.
Известно, что последняя инвентаризация зеленых насаждений в Бишкеке проводилась в течение 12 лет. По данным на 1 января 2005 года, в городе было зарегистрировано 11 парков, 47 скверов, 8 садов, 2 бульвара, 17 лесопарков и рощ и 90 видов растений. Однако по состоянию на 2016 год количество зеленых насаждений сократилось почти вдвое. Основной причиной сокращения площадей озеленения специалисты называют рост численности горожан – с 775 тыс. (в 2005 г.) до 988 тыс. человек (в 2016 г.). Среди прочих причин — застройка озелененных территорий.

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