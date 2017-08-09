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Число пострадавших от землетрясения в Китае выросло до 32

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/chislo-po...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441903-ru.html

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Число жертв землетрясения в Китае достигло 13 человек

9 августа 2017, 13:12       Комментарии

БИШКЕК, 09.08.17. /Кабар/. Число пострадавших от сильного землетрясения в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе КНР достигло 32 человек, передало Центральное телевидение Китая.
Ранее сообщалось о 19 пострадавших.
Согласно имеющейся информации, из-за землетрясения были разрушены 142 дома, еще 1060 повреждены.
Землетрясение магнитудой 6,6 произошло в уезде Цзинхэ в Боро-Тала-Монгольском автономном округе Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР в 07.27 по местному времени (02.27 мск). После этого последовал ряд сильных афтершоков, магнитуда некоторых превысила 4,5.
Другое мощное землетрясение магнитудой 6,5 произошло во вторник 21.19 по местному времени (16.19 мск) в уезде Цзючжайгоу в Нгава-Тибетско-Цянском автономном округе провинции Сычуань. Позже Китайский сейсмологический центр уточнил, что магнитуда землетрясения составила 7. После этого было зафиксировано около 770 афтершоков. По последним данным, жертвами землетрясения стали 13 человек, пострадали 175.
Источник РИА Новости

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