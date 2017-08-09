Хлеб, луна, арбуз - с чем эрудиты из "Что? Где? Когда?" сравнивали тундук

9 августа 2017, 12:44 Комментарии

Во время очередной игры "Что? Где? Когда?" знатоки затруднились с определением, что кыргызы называли тундуком.

В апрельской игре зритель из Бостона, программист Филипп Портной прислал знатокам вопрос: что кыргызы называли тундуком? Для подсказки эрудитам передали небольшой флаг Кыргызстана.

В течение заданного времени они предлагали различные варианты этого предмета. Некоторые знатоки считали, что тундуком кыргызы называют хлеб, солнце, тень, луну и даже арбуз. Последним вариантом выбрали предмет из быта - это "что-то, что перекрывает национальное жилище кыргызов". Знатоки не смогли конкретизировать ответ и тогда ведущий обратился к наблюдателям. Большинство из них согласилось с тем, что пусть и не точно, но ответ был правильным и засчитали его.

Вопрос о тундуке задан на 19 минуте.