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4 эпизод 7 сезона "Игры престолов" стал самым популярным в истории сериала

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364522_4_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441899-ru.html

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9 августа 2017, 13:13       Комментарии

Премьеру 4-й серии 7 сезона "Игры престолов" под названием "Трофеи Войны" одновременно посмотрели 10,2 миллиона человек. По данным HBO, это новый рекорд в истории сериала: до этого популярнее всех была первая серия нового сезона, которую увидели 10,1 миллиона человек.
Как пишет TJournal, подсчёты не учитывают цифровые и кабельные платформы канала - HBO Go и HBO Now, а также нелегальные онлайн-кинотеатры и раздачи на торрент-трекерах. При этом 6-й сезон "Игры престолов" занял первую строчку в рейтинге самых нелегально скачиваемых сериалов в мире в 2016 году. Число пиратских скачиваний новых серий пока неизвестно.
Как отметил Vulture, число в 10,2 миллиона зрителей может вырасти вдвое, если учесть зрителей, которые смотрят сериалы не в прямом эфире или предпочитают смотреть сезон целиком, когда выйдут все серии. У 2-го и 3-го эпизода "Игры престолов" показатели ниже: около 9,2 миллиона зрителей в день премьеры.
Четвертая серия "Игры престолов" установила рекорд по просмотрам, несмотря на то, что эпизод оказался в сети за два дня до премьеры. Хакерам удалось украсть несколько фрагментов из других серий, а также личные данные сотрудников, переписку и номера телефонов актёров. Злоумышленники потребовали от HBO выплатить выкуп в размере 6 миллионов долларов, в противном случае они продолжат публиковать данные.

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