Санэпидемиологи проверяют Иссык-Куль: пляжный песок в норме, с питьевой, сточной и озерной водой — проблемы

9 августа 2017, 12:58 Комментарии

Главный государственный санитарный врач КР Олег Горин в настоящее время находится в Иссык-Кульской области с целью ознакомления с ходом проведения туристического сезона и деятельностью организаций здравоохранения по оказанию медицинской помощи отдыхающим, в том числе по дорожно-транспортным происшествиям и санэпидконтролю. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава КР.

На текущем контроле Иссыкульского районного центра профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора находятся 125 оздоровительных учреждений, в том числе 5 санаториев, 9 домов отдыха, 82 пансионата, 6 отелей, 8 центров отдыха. По поданным заявкам и планово обследованы с лабораторными исследованиями питьевой, озерной воды и объектов внешней среды 109 здравниц, из них после выполнения санитарных предложений и планов-заданий, выданных на 2017 год, подписаны паспорта 98 здравниц. Пансионаты "Атырау", "Старый Замок", "Чолпон-Ата", "Керемет", "Береке" и "Золотой Требас" закрыты.

На 5 августа текущего года проведены лабораторные исследования 457 проб питьевой воды, зарегистрировано 20 отклонений по микробиологическим показателям. Из 226 проб озерной воды обнаружено 10 отклонений по микробиологическим показателям. Исследовано 218 проб пляжного песка, отклонений нет. Из 106 проб сточной воды не отвечают сантребованиям по микробиологическим требованиям 20 проб.

Исследовано 435 проб пищевой продукции, на калорийность — 40 проб, из них отклонения выявлены в 15 пробах. Взято 168 проб овощей на содержание нитратов, 22 пробы хлеба, из них 2 пробы не соответствуют саннормам. 23 блюда были отправлены на термическую обработку, из них в 8 выявлены отклонения. Взято 1167 смывов на бактерионосительство с рабочих поверхностей, с рук и санодежды персонала пищеблока. Выявлено 120 отклонений.

Материал по здравницам, работающим без соответствующей подготовки к оздоровительному сезону и без паспорта, передан в районную прокуратуру, межрайонный отдел по борьбе с экономической преступностью и райгосадминистрацию Иссык-Кульского района.

"Несмотря на имеющееся в начале сезона предписание о запрете установки стихийных точек общественного питания и торговли на пляжных зонах и вдоль автотрассы Балыкчы-Каракол всем главам айыл окмоту, директору лесного хозяйства Иссык-Кульского района, продолжается установка временных точек общепита без создания минимальных санитарных условий, чаще всего без водоснабжения и подключения к канализации, — отмечает замминистра здравоохранения Олег Горин. — Данный вопрос ежегодно рассматривается на коллегии райгосадминистрации, а также в районной прокуратуре, но по сегодняшний день соответствующих мер принято не было".

В ходе надзора за оздоровительными учреждениями и временными точками общепита наложено 78 штрафов ( в т.ч. по здравницам — 34), вынесено 31 постановление о предупреждении (в т. ч. 6 — руководителям здравниц), приостановлена эксплуатация до устранения нарушений 24 объектов (в том числе 5 здравниц) , выдано 125 (по здравницам — 80) санитарных предписаний, отмечают в Минздраве.