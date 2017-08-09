Жээнбеков встретился с представителями кыргызской диаспоры в Турции

9 августа 2017, 12:47 Комментарии

БИШКЕК, 09.08.17. /Кабар/. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков в рамках двухдневного рабочего визита в Турцию во вторник, 8 августа, в городе Стамбуле встретился с представителями кыргызской диаспоры. Встреча прошла в формате "вопрос-ответ".

Участие во встрече приняли министр иностранных дел Эрлан Абдылдаев, министр культуры, информации и туризма Туголбай Казаков, министр образования и науки Гульмира Кудайбердиева и посол КР в Турции Ибрагим Жунусов.

Кыргызстанцы затронули проблемы, связанные с оказанием государственных услуг, в частности, вопросы выдачи различных документов гражданам Генеральным консульством нашей страны в Стамбуле. Также они получили ответы на вопросы по образованию, поддержке молодых специалистов, содействию кыргызстанцам, прибывающим в Турцию на лечение.

Жээнбеков выразил благодарность представителям диаспоры за то, что они смогли объединить всех кыргызстанцев в Турции, укрепляют "Общество дружбы и культуры Кыргызстана".

"Вы вносите большой вклад в развитие кыргызско-турецких отношений. Кроме этого вы проводите значительную работу по всем направлениям оказания помощи соотечественникам, в том числе правовой поддержки студентов, обучающихся в Турции", — отметил Жээнбеков.

Премьер-министр отметил, что представители диаспоры также приняли активное участие в решении организационных вопросов, связанных с открытием в Стамбуле памятника герою эпоса "Манас" и презентацией книги "Манас", переведенной на турецкий язык.

Касаясь проводимой правительством Кыргызстана экономической политики, Жээнбеков отметил, что упор делается на развитие и поддержку экспортного потенциала. В рамках интеграции страны в Евразийское экономическое пространство, где проживает 170 млн. человек, по всей территории нашей республики сейчас вводят в эксплуатацию новые производственные предприятия.

Он также напомнил, что Кыргызстан — единственная страна в Центральной Азии, получившая статус ВСП+, что позволяет поставлять на рынок Европы более 6 тыс. наименовании продукции, без налогообложения. Жээнбеков особо подчеркнул, что правительство всегда открыто к диалогу и считает одной из своих важнейших обязанностей оказание помощи кыргызстанцам за пределами страны.