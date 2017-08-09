Феномен успеха форума Алтайской цивилизации — открытый мир, в котором живет Кыргызстан, и дух истинной свободы, - российские СМИ

9 августа 2017, 12:29 Комментарии

В информационно-туристическом портале Горного Алтая "Хан-Алтай" опубликована статья о проведенном в Кыргызстане форуме "Алтайская цивилизация и родственные народы алтайской языковой семьи". АКИpress публикует материал Николая Витовцева.

"Алтайская цивилизация и родственные народы алтайской языковой семьи" - такой была тема международного форума в Кыргызстане с 20 по 22 июля, сначала в государственной резиденции "Ала-Арча", расположенной в Бишкеке, а затем участники форума переехали в резиденцию главы государства на берег Иссык-Куля.

И если в первый день еще оставались какие-то сомнения по поводу личных инициатив президента, связанных с проведением Алтайского форума, то в последующие два дня от таких сомнений не осталось и следа.

"Алтайское кочевье" - такое название получила новая экспозиция на территории Центра кочевой цивилизации имени Курманжан Датки в предместьях Чолпон-Аты, торжественно открытая президентом Алмазбеком Атамбаевым.

В работе форума участвовали более 100 ученых из 12 стран, Россию представляли официальные делегации из Башкортостана, Саха-Якутии, Татарстана. Тема алтайской цивилизации собрала в Бишкеке представителей Азербайджана и Южной Кореи, Казахстана и Германии, Узбекистана и Чехии, был представлен весь евразийский мир, а из Республики Алтай официальной делегации не было. По разным каналам приглашение на Алтайский форум получили думский депутат Иван Белеков, писатель и общественный деятель Бронтой Бедюров, ученые из института алтаистики Надежда Тыдыкова и Алексей Чумакаев, а также Надежда Тадина из Горно-Алтайского университета.

Это было по-настоящему масштабное событие, в котором Республика Алтай могла бы занять центральное место, с давних пор отведенное исторической судьбой и предсказанное всеми, кто жил и работал ради ее прекрасного будущего.

Находясь в светлом конференц-зале "Энесай", построенном в резиденции А.Атамбаева к началу нынешнего форума, и слушая выступления первых лиц из наиболее влиятельных тюркских республик в составе России, я поневоле думал о том, как выглядел бы на трибуне Алтайского форума нынешний глава республики Александр Бердников. И, если честно, фантазии на это не хватало. Зачем ехать на форум, где нечего "пилить" и где не будет никаких "откатов"? Такова, видимо, логика нынешней республиканской власти, которая охотно швыряет деньги на ветер, когда надо встретить кого-нибудь из "своих", угощать-развлекать за казенный счет и прокатить на вертолете хоть до Белухи, и которая начинает говорить о том, что "денег нет", когда надо достойно представить республику на таких форумах, как этот.

На большом празднике тюркского мира, который добровольно признал первородство алтайской цивилизации, особенно остро чувствуешь нынешнюю отсталость республиканских властей. И, если честно, внутри алтайского народа тоже есть силы, которым хотелось бы и дальше оставлять свой народ в состоянии изоляции, а значит - держать его на задворках современной истории, которая проносится семимильными шагами мимо, и здесь, на открытии экспозиции "Алтайское кочевье", блестяще подготовленной хозяевами праздника, думаешь даже о том, что нам никогда уже не догнать их...

Как передать настроение этого праздника, как показать, что мы теряем самих себя, отказываясь от таких приглашений? Я стоял на площади Центра кочевой цивилизации имени Курманджан Датки, смотрел на синеву Иссык-Куля, уходящего далеко к горизонту, а вокруг шумел многообразный и яркий тюркский мир.

К счастью, силами алтайского землячества, которое недавно образовалось в столице Кыргызстана, на площади по соседству с музеем открылась алтайская юрта. До последнего дня перед открытием "Алтайского кочевья" никто в землячестве не мог получить достоверную информацию из Горно-Алтайска: едет ли на форум кто-нибудь из официальных лиц? Из Министерства культуры сообщали, что никакой информации по форуму у них нет, и было непонятно: где же она застряла? В аппарате у того, кто сидит у власти и плохо воспринимает тексты, лишенные нецензурных слов? От приглашения как бы не отказывались, но в то же время и не принимали его.

Представители землячества напрямую обращались к чиновникам за помощью. Все до одного отказали... Алтайским артистам пришлось ехать из Горно-Алтайска до Бишкека за свой счет, и от Бишкека до центра Курманджан Датки - тоже за свой счет. К счастью, Ассамблея народа Кыргызстана выделила средства на обустройство юрты и национальную кухню, все использовано по назначению. Встретили очень хорошо. Алтайская юрта с первых же часов после ее открытия была полна гостями.

Наша юрта была крайне интересна президенту А.Атамбаеву. Внутреннее убранство удивило главного организатора форума, он видел перед собой живое проявление алтайской цивилизации, о которой заговорил весь тюркский мир, а с ним и народы древней алтайской языковой семьи. Хозяева юрты рассказывали высокому гостю о важном элементе кочевой культуре - От Эне - культ животворящего огня был представлен только в алтайской юрте. Президенту рассказывали о почетном месте, которое называется jайык (или алтарь), о значении арчына - священного для алтайца растения, о лентах-jалама. Рассказали о роли символа Уч Мыйгак - Бугу Эне. Сюжеты картин, вывешенных по стенам юрты, красочно дополняли подготовленное повествование. И, конечно, рассказывали о высокой роли алтайского Кая, об особой избранности кайчи, которые во все времена помогали народу воспрянуть духом.

Идеи паналтаизма, провозглашенные президентом Алмазбеком Атамбаевым в дни форума, остаются чуждыми для чиновников Республики Алтай, живущих куда более приземленными заботами. Когда в его аппарате узнали о том, что алтайская юрта чудом появилась в Центре кочевой культуры, и ее могло вовсе не быть, если бы не усилия землячества во главе с Натальей Токовой, стала более понятной позиция республиканских властей, отказавших в прошлом году в возведении памятника Манасу на территории Горного Алтая.

В Москве стоят памятники киевскому князю Владимиру, казахскому просветителю Абаю, грузинскому поэту Руставели, в Подмосковье - памятник героям-панфиловцам, родина которых здесь, в Кыргызстане. На берегу Катуни есть памятник Джону Леннону, который мог даже не знать о такой реке, а в Барнауле появился совсем недавно памятник Виктору Цою. В культурном центре "Рух Ордо", расположенном на Иссык-Куле по соседству с резиденцией Атамбаева, есть памятник Жанне д'Арк, которая тоже могла не знать о таких землях. Но алтайские земли, воспетые в эпосе "Манас", заслуживают того, чтобы быть увековеченными в памяти родственного нам кыргызского народа.

Проектом Алтайской цивилизации президент Атамбаев намерен заниматься и дальше, он этого не скрывал на пресс-конференции 24 июля в Чолпон-Ате. В его планах - в ближайшие месяцы "успеть слетать на сам Алтай и там провести какой-нибудь хотя бы молодежный круглый стол". Он надеется, что в этот раз руководство России разрешит определить места под будущие памятники Манасу, Барсбек-кагану, поможет открыть музей истории Кыргызского каганата. Его инициатива - открыть на Алтае культурно-исторический центр "Алтайская цивилизация" - единогласно поддержана участниками июльского форума.

Паналтаизм как альтернатива другим современным течениям, часто разъединяющим нас, может и должен стать объединяющим для всех народов, живущих в "вечном государстве" на просторах от Атлантики до Тихого океана, а в самом центре евразийского пространства - Республика Алтай. Нынешние границы не могут быть вечными, точно так же, как менялись границы в других эпохах. Рассуждая с трибуны форума о судьбах Кыргызского каганата, писатель и востоковед Бронтой Бедюров напомнил, что все мы - в том числе наследники этого древнего государства, существовавшего в Центральной Азии дольше других.

В одном из интервью, которое он дал в дни работы форума, Бронтой Янгович пояснил, отвечая на вопрос о том, что следует подразумевать под его высказыванием, поставившим знак равенства между алтайцами и кыргызами. Алтайцы именовались прежде калмыками, и подразумевалось при этом, что они - прямые наследники Ойратского государства, при коммунистах все мы были "советскими людьми" (этого никто не будет отрицать), сейчас за границей всех граждан России называют "русскими", а в свое время Кыргызский каганат тоже был союзным государством, объединявшим 40 разных народов, и это до сих пор отражено в самоназвании кыргызов.

Продолжая искать исторические корни своего народа, Бронтой Бедюров побывал совсем недавно в Чон-Алайском районе, на границе с Таджикистаном, и там он встретил настоящих алтайцев, которые 800 лет назад ушли на Тянь-Шань с предводителем Кучлуг-ханом. Кем их считать сейчас - алтайцами или кыргызами? Мы любим повторять, что волны миграций постоянно шли с Алтая в сопредельные территории. В республике, провозглашенной четверть века назад, сейчас живут около 70 тысяч алтайцев. А в Чон-Алайском районе - около 300 тысяч майманов, которые помнят о своей прародине, и, может быть, один из прообразов Манаса как раз и есть легендарный Кучлуг-хан?

В первый день Алтайского форума я сидел в конференц-зале недалеко от Николая Егорова, профессора Чувашского института гуманитарных наук. Чуть позже мы с ним вспоминали внука Аргымая, архитектора и поэта Алексея Куладжи, с которым они были друзьями. Я спросил у Николая Ивановича: в современной ситуации каким может быть положение Республики Алтай, если говорить о дальнейшем развитии алтаистики? Если честно, его ответ разочаровал. Институту алтаистики (бывшему Горно-Алтайскому НИИ истории, языка и литературы) в лучшем случае предстоит развивать регионоведение и оставаться научным учреждением местного значения. Если исходить из нынешней ситуации, перспективы именно таковы.

Президент Кыргызстана встречался с учеными из России - доктором филологических наук, членом-корреспондентом РАН Анной Дыбо, доктором исторических наук, профессором АГУ Юлией Лысенко и профессором МГУ Жибек Сыздыковой. Алтайский госуниверситет готов стать дискуссионной площадкой для международного форума алтаистов, об этом сказала Юлия Лысенко сразу после возвращения в Барнаул. Следующее обсуждение проблем алтаистики должно пройти в будущем году на базе Алтайского университета, и в этом нет ничего случайного. Тему алтайской цивилизации уже давно исследует профессор Алтайского университета Петр Дашковский и, как предполагается, сам термин "алтайская цивилизация" введен в научный оборот благодаря ему в том числе.

Научные исследования в Республике Алтай ведутся с заметным отставанием. Достаточно сказать, что в Казани прошла совсем недавно уже 50-я алтайская конференция с участием ведущих ученых-тюркологов. Об этом говорила в заключительный день форума доктор политических наук, профессор Академии государственного управления при президенте КР Бактыкан Торогельдиева. Новые центры алтаистики будут появляться на всем постсоветском пространстве - там, где властям нужна новая идеология объединения.

Президент Кыргызстана снова повторил на форуме слова о том, что Алтаю суждено стать духовной Меккой не только для тюркского мира, в будущем здесь появится "новый Иерусалим" для всего просвещенного человечества. И это не просто слова. О значении Алтая говорят сегодня по всему миру, но Алмазбек Атамбаев первым сказал об идеологии паналтаизма, и только от народов, живущих в Республике Алтай, зависит сейчас будущее культурно-исторического центра. Во время его встречи с писателем и востоковедом Бронтоем Бедюровым обсуждались задачи, над которыми предстоит сообща работать в ближайшие годы и десятилетия. Впрочем, это уже задачи для нового руководства республики.

После концерта, который был дан в "Рух Ордо" для гостей и участников Алтайского форума, ко всеобщему изумлению открылись декорации, и мастера искусств Кыргызстана остались на сцене, за которой открылись просторы живого Иссык-Куля... Свежий ветер ворвался в зрительный зал с берега озера, и все встали, чтобы выразить своими аплодисментами преклонение перед силой искусства и силами природы. И всем стал понятен феномен успеха Алтайского форума: открытый мир, в котором живет Кыргызстан, и еще дух истинной свободы подают пример всем остальным, и пусть не сегодня, но совсем уже скоро идеи паналтаизма придут в этот мир, чтобы сделать его добрее и чище.