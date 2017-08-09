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Батыралиев: ГЧП позволит более эффективно использовать бюджетные средстваБатыралиев: ГЧП позволит более эффективно использовать бюджетные средства

Пропавшая сотрудница каракольского банка прилетела в Бишкек

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441893-ru.html

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9 августа 2017, 12:40       Комментарии

БИШКЕК, 9 авг - Sputnik. Пропавшая сотрудница каракольского банка Екатерина Лященко нашлась, она прилетела из России в Бишкек, сообщили в УВД Иссык-Кульской области.
В ведомстве уточнили, что женщина находится в головном офисе банка, где идут разбирательства относительно недостачи в 182 тысячи сомов из-за ее возможной ошибки. Милиция связалась с родственниками Лященко, которые сообщили, что причиной ее пропажи послужило именно это.
28 июля утром Екатерина Лященко вышла на работу, а днем написала объяснительную о том, что перепутала карты клиентов, в результате чего вышла недостача в размере 182 тысяч сомов. Сообщалось, что сотрудница полностью возместила эту сумму. СМИ утверждали, что она написала заявление об увольнении по собственному желанию, вышла из банка и пропала без вести. В ходе следствия правоохранители выяснили, что женщина прошла регистрацию в аэропорту "Манас" и вылетела в Россию. Однако информацию об увольнении в банке опровергли.
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