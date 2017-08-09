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Эмиль Шукуров: Большая часть действий мэрии Бишкека направлена на разрушение городской среды

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/emil-s...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441892-ru.html

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9 августа 2017, 12:30       Комментарии

Большая часть действий мэрии Бишкека направлена на разрушение городской среды. Об этом в рамках работы круглого стола "Парки, скверы и зеленые зоны Бишкека. Проблемы и решения" заявил эколог, депутат Бишкекского городского кенеша от СДПК Эмиль Шукуров.
Он считает, что если чиновники, ответственные за экологические вопросы, не справились с поставленной задачей, то они должны сложить с себя полномочия и освободить занимаемые места.
"Мы должны, в конце концов, переломить ситуацию. Как горожане мы обязаны добиваться, чтобы принимаемые решение, действия мэрии приводили к желаемому результату, а не были просто материалом для отчета. Сегодня принимаются различные меры по благоустройству и озеленению города, направленные якобы на улучшение жизни горожан. Оправданы ли эти действия? По моему мнению, большая часть действий направлена на разрушение городской среды в эстетическом и экологическом плане. Улицы стали безобразны, большие участки остались без зеленных насаждений, кусками вырублены деревья. И ситуация год за годом ухудшается", — подчеркнул Шукуров.
По словам эколога, большое беспокойство сегодня вызывает состояние парков и скверов. Во-первых, их число сильно сократилось в последние годы, во-вторых, за ними не ведется должный уход.
"Парки и скверы важны для города, потому что именно они создают благоприятную экологическую среду в Бишкеке. Но мы теряем их. Например, Карагачевая роща: она была создана задолго до революции, а сейчас находится в жалком состоянии. Территория рощи отдана безответственными властями на растерзание наглых застройщиков. Нам сегодня говорят о том, что все делается на благо горожан. Но нам не нужны отписки, покажите, насколько действия властей изменили экологическую ситуацию в городе. Если она ухудшилась, то люди, ответственные за это, должны покинуть свои должности. Нам надо добиваться, чтобы были последствия не только для нас, но и для них – тех чиновников, кто эти последствия нам организовал", — заключил эксперт.

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