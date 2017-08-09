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ЦИК: Верховный суд признал бездействие ЦИК в непринятии окончательного решения по вопросу допуска О.Текебаева к тесту на знание госязыкаЦИК: Верховный суд признал бездействие ЦИК в непринятии окончательного решения по вопросу допуска О.Текебаева к тесту на знание госязыкаПрезидент Атамбаев принял министра здравоохранения Талантбека БатыралиеваПрезидент Атамбаев принял министра здравоохранения Талантбека Батыралиева

Глава Минздрава рассказал Атамбаеву о проводимых реформах в системе здравоохранения

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/glava-min...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441891-ru.html

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9 августа 2017, 12:07       Комментарии

БИШКЕК, 09.08.17. /Кабар/. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев принял министра здравоохранения страны Талантбека Батыралиева. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.
В ходе встречи Глава государства был проинформирован министром о проводимых реформах в системе здравоохранения и принимаемых мерах по повышению качества предоставляемых населению медицинских услуг.
Талантбек Батыралиев также рассказал Президенту о ходе реализации проекта государственно-частного партнерства, который призван обеспечить доступ пациентов к высококачественным диализным услугам по приемлемым ценам и позволит направить больше бюджетных средств на оплату услуг кардиохирургии, ортопедии и онкологии. Реализация проекта также позволит охватить большее число больных в стране и решить проблему нехватки современного медицинского оборудования.
Атамбаев подчеркнул, что проводимые реформы в сфере здравоохранения должны обеспечить все условия для оказания населению более доступных и качественных медицинских услуг, а также отразиться на развитии материально-технической базы системы здравоохранения в интересах граждан страны.

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