Состояние троих пострадавших в ДТП в Сузаке оценивается как тяжелое

9 августа 2017, 12:14 Комментарии

БИШКЕК, 09.08.17. /Кабар/. Состояние троих пострадавших в ДТП в Сузакском районе оценивается как тяжелое, сообщили в Министерстве здравоохранения.

"Трое пострадавших доставлены в Джалал-Абадскую областную клиническую больницу, госпитализированы в отделение реанимации, состояние тяжелое", - сообщили в пресс-службе.

Личности троих погибших уточняются, добавили в Минздраве.

Напомним, сегодня утром в селе Беш-Бала столкнулись "Фольксваген Вента" и "Хундай Кари", три человека погибли, еще три госпитализированы.

По официальным данным, в ДТП в Кыргызстане каждый день погибают в среднем 3 человека, еще более 20 получают травмы. Со стороны соответствующих органов решительных мер по снижению количества аварий пока нет.