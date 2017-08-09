Доллар США: 69.3400 (+0.0251) 
Евро: 81.8732 (+0.1093) 
Золото: 40.56 $/гр (+0.13) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Предпринимателям пищевой промышленности планируют выдавать беспроцентный кредитПредпринимателям пищевой промышленности планируют выдавать беспроцентный кредитЦИК: Верховный суд признал бездействие ЦИК в непринятии окончательного решения по вопросу допуска О.Текебаева к тесту на знание госязыкаЦИК: Верховный суд признал бездействие ЦИК в непринятии окончательного решения по вопросу допуска О.Текебаева к тесту на знание госязыка

Состояние троих пострадавших в ДТП в Сузаке оценивается как тяжелое

Источник:
http://kabar.kg/news/sostoiani...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441890-ru.html

Похожие новости

Очередная автокатастрофа. В Сузакском районе в ДТП погибли три человека

В Сузаке произошло ДТП, три человека погибли, еще три госпитализированы

ДТП в Сузаке: трое погибли, столько же получили ранения

ДТП с маршруткой в жилмассиве — Минздрав КР рассказал о пострадавших

Число пострадавших при взрыве в Лахоре увеличилось до 39

9 августа 2017, 12:14       Комментарии

БИШКЕК, 09.08.17. /Кабар/. Состояние троих пострадавших в ДТП в Сузакском районе оценивается как тяжелое, сообщили в Министерстве здравоохранения.
"Трое пострадавших доставлены в Джалал-Абадскую областную клиническую больницу, госпитализированы в отделение реанимации, состояние тяжелое", - сообщили в пресс-службе.
Личности троих погибших уточняются, добавили в Минздраве.
Напомним, сегодня утром в селе Беш-Бала столкнулись "Фольксваген Вента" и "Хундай Кари", три человека погибли, еще три госпитализированы.
По официальным данным, в ДТП в Кыргызстане каждый день погибают в среднем 3 человека, еще более 20 получают травмы. Со стороны соответствующих органов решительных мер по снижению количества аварий пока нет.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум