Предпринимателям пищевой промышленности планируют выдавать беспроцентный кредит

9 августа 2017, 12:22 Комментарии

БИШКЕК, 09.08.17 /Нуркыз Сабырова – Кабар/. Государственное агентство по продвижению инвестиций и экспорта при Министерстве экономики КР и ОАО "Гарантийный фонд" готовят проект по предоставлению беспроцентного кредита предпринимателям пищевой промышленности. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции рассказал заместитель минастра экономики Данияр Иманалиев.

По его информации, финансирование по данному проекту будет осуществляться через Минэкономики КР в течение 5 - 7 лет. Для этого ведомством будет организован конкурсный отбор среди заинтересованных экспортоориентированных предприятий Кыргызстана. Итоги конкурса будут определяться специальной комиссией по определенным критериям. На реализацию данного проекта предусмотрена сумма в размере 1 млрд сомов.