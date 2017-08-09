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Предпринимателям пищевой промышленности планируют выдавать беспроцентный кредит

Источник:
http://kabar.kg/news/predprini...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441889-ru.html

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9 августа 2017, 12:22       Комментарии

БИШКЕК, 09.08.17 /Нуркыз Сабырова – Кабар/. Государственное агентство по продвижению инвестиций и экспорта при Министерстве экономики КР и ОАО "Гарантийный фонд" готовят проект по предоставлению беспроцентного кредита предпринимателям пищевой промышленности. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции рассказал заместитель минастра экономики Данияр Иманалиев.
По его информации, финансирование по данному проекту будет осуществляться через Минэкономики КР в течение 5 - 7 лет. Для этого ведомством будет организован конкурсный отбор среди заинтересованных экспортоориентированных предприятий Кыргызстана. Итоги конкурса будут определяться специальной комиссией по определенным критериям. На реализацию данного проекта предусмотрена сумма в размере 1 млрд сомов.

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