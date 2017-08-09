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С 1 сентября 2017 года МИД КР начнет выдавать электронные визы

Источник:
http://kabar.kg/news/s-1-senti...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441888-ru.html

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9 августа 2017, 12:24       Комментарии

БИШКЕК, 09.08.17. /Мирлан Киизбаев – Кабар/. В Министерстве иностранных дел Кыргызстана продемонстрировали порядок получения электронных виз и рассказали, в каких случаях она выдается.
Деловую или туристическую электронную визу могут получить все иностранные граждане и лица без гражданства.
"Электронная виза рассматривается в течении трех дней. Сам иностранец желающий получить визу не посещает посольство или консульство или МИД КР и может подать заявку в любое удобное для него время", - сообщил замдиректора консульской службы МИД КР Бакыт Кыдыров.
Для удобства туристов, срочный тариф при оформлении электронной визы не применяется. Сама процедура подачи заявки занимает 3 минуты.
"Для получения визы в электронном формате необходимо посетить наш сайт, выбрать раздел подачи заявки и тип визы, ее кратность, категорию и сразу выходит стоимость визы. Гражданин указывает страну своего происхождения, тип паспорта и какую визу он хочет получить. Заполняется анкета с указанием ФИО и электронным адресом, на который будет отправлено письмо с уведомлением о том, что начато заполнение заявки. Далее после проверки и подтверждения данных, человек выбирает способ оплаты. В случае оплаты карточкой, вносятся данные как в любом интернет магазине, и производится оплата. После этого приходит уведомление о получении визы или отказе. При получении визы ее можно распечатать или сохранить на телефоне, чтобы можно было отсканировать QR-код. Это сделано для удобства пассажиров авиакомпаний", - рассказал первый секретарь консульской службы МИД КР Азиз Кыштобаев.
Он пояснил, что электронные визы выдаются только двух категорий: туристические и деловые. Для получения рабочей визы процедура остается прежней.
Система "Электронная виза" позволяет гражданам всех иностранных государств получать въездные - выездные туристические или деловые визы КР сроком до 90 дней посредством интернета, без необходимости посещения дипломатических представительств.

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