С 1 сентября 2017 года МИД КР начнет выдавать электронные визы

9 августа 2017, 12:24 Комментарии

БИШКЕК, 09.08.17. /Мирлан Киизбаев – Кабар/. В Министерстве иностранных дел Кыргызстана продемонстрировали порядок получения электронных виз и рассказали, в каких случаях она выдается.

Деловую или туристическую электронную визу могут получить все иностранные граждане и лица без гражданства.

"Электронная виза рассматривается в течении трех дней. Сам иностранец желающий получить визу не посещает посольство или консульство или МИД КР и может подать заявку в любое удобное для него время", - сообщил замдиректора консульской службы МИД КР Бакыт Кыдыров.

Для удобства туристов, срочный тариф при оформлении электронной визы не применяется. Сама процедура подачи заявки занимает 3 минуты.

"Для получения визы в электронном формате необходимо посетить наш сайт, выбрать раздел подачи заявки и тип визы, ее кратность, категорию и сразу выходит стоимость визы. Гражданин указывает страну своего происхождения, тип паспорта и какую визу он хочет получить. Заполняется анкета с указанием ФИО и электронным адресом, на который будет отправлено письмо с уведомлением о том, что начато заполнение заявки. Далее после проверки и подтверждения данных, человек выбирает способ оплаты. В случае оплаты карточкой, вносятся данные как в любом интернет магазине, и производится оплата. После этого приходит уведомление о получении визы или отказе. При получении визы ее можно распечатать или сохранить на телефоне, чтобы можно было отсканировать QR-код. Это сделано для удобства пассажиров авиакомпаний", - рассказал первый секретарь консульской службы МИД КР Азиз Кыштобаев.

Он пояснил, что электронные визы выдаются только двух категорий: туристические и деловые. Для получения рабочей визы процедура остается прежней.

Система "Электронная виза" позволяет гражданам всех иностранных государств получать въездные - выездные туристические или деловые визы КР сроком до 90 дней посредством интернета, без необходимости посещения дипломатических представительств.