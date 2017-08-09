Доллар США: 69.3400 (+0.0251) 
Евро: 81.8732 (+0.1093) 
Золото: 40.56 $/гр (+0.13) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Состояние троих пострадавших в ДТП в Сузаке оценивается как тяжелоеСостояние троих пострадавших в ДТП в Сузаке оценивается как тяжелоеГлава Минздрава рассказал Атамбаеву о проводимых реформах в системе здравоохраненияГлава Минздрава рассказал Атамбаеву о проводимых реформах в системе здравоохранения

ЦИК: Верховный суд признал бездействие ЦИК в непринятии окончательного решения по вопросу допуска О.Текебаева к тесту на знание госязыка

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441887-ru.html

Похожие новости

Жээнбеков: Время доказало правильность решения о вступлении в ЕАЭС

Для претендентов на пост президента провели презентацию по тесту на знание кыргызского языка

Верховный суд принял сторону Текебаева в споре с ЦИК — адвокат

В мэрии Оша рассмотрен вопрос активизации работы по страхованию жилья от ЧС

Посол КР в Японии обсудил с японскими властями вопросы многостороннего сотрудничества

9 августа 2017, 12:13       Комментарии

Верховный суд Кыргызстана оставил в силе решение Межрайонного суда Бишкека по исковому заявлению представителя претендента на пост президента Омурбека Текебаева. Об этом 9 августа агентству АКИpress сообщили в Центральной избирательной комиссии. Речь идет об исковом заявлении представителя О.Текебаева А.Жолдошбекова "о признании незаконными действия, выражающиеся в несоздании условий для прохождения, присутствия О.Текебаева в тестировании на знание госязыка и об обязании ЦИК КР устранить допущенные нарушения путем создания для О.Текебаева условий для присутствия и прохождения тестирования по определению уровня владения госязык".
3 августа вопрос был рассмотрен в Межрайонном суде Бишкека. В удовлетворении указанных исковых требований судом было отказано. Однако суд признал бездействие ЦИК, выраженное в непринятии решения по результатам рассмотрения заявления А.Жолдошбекова.
Как стало известно сегодня, коллегия Верховного суда оставила в силе решение Межрайонного суда Бишкека.
"Верховный суд оставил в силе решение Межрайонного суда - то есть, представителю О.Текебаева отказано в требовании обязать ЦИК создать условия для прохождения претендентом теста на знание госязыка. Верховный суд признал бездействие ЦИК в непринятии окончательного решения - или отрицательного, или положительного. Но пока решение суда мы не получили", - сообщили в ЦИК.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум