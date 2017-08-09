ЦИК: Верховный суд признал бездействие ЦИК в непринятии окончательного решения по вопросу допуска О.Текебаева к тесту на знание госязыка

9 августа 2017, 12:13 Комментарии

Верховный суд Кыргызстана оставил в силе решение Межрайонного суда Бишкека по исковому заявлению представителя претендента на пост президента Омурбека Текебаева. Об этом 9 августа агентству АКИpress сообщили в Центральной избирательной комиссии. Речь идет об исковом заявлении представителя О.Текебаева А.Жолдошбекова "о признании незаконными действия, выражающиеся в несоздании условий для прохождения, присутствия О.Текебаева в тестировании на знание госязыка и об обязании ЦИК КР устранить допущенные нарушения путем создания для О.Текебаева условий для присутствия и прохождения тестирования по определению уровня владения госязык".

3 августа вопрос был рассмотрен в Межрайонном суде Бишкека. В удовлетворении указанных исковых требований судом было отказано. Однако суд признал бездействие ЦИК, выраженное в непринятии решения по результатам рассмотрения заявления А.Жолдошбекова.

Как стало известно сегодня, коллегия Верховного суда оставила в силе решение Межрайонного суда Бишкека.

"Верховный суд оставил в силе решение Межрайонного суда - то есть, представителю О.Текебаева отказано в требовании обязать ЦИК создать условия для прохождения претендентом теста на знание госязыка. Верховный суд признал бездействие ЦИК в непринятии окончательного решения - или отрицательного, или положительного. Но пока решение суда мы не получили", - сообщили в ЦИК.