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Торобаев объявил конкурс на название и эмблему новой партии. Приз - iPhone

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364531_to...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441886-ru.html

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Директору Агентства гражданской авиации объявлен выговор

9 августа 2017, 11:55       Комментарии

После объединения перед выборами лидеры нескольких партий планируют создать новую политическую организацию. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Бакыт Торобаев.
По словам Торобаева, группа начала готовить соответствующие документы по регистрации нового политического объединения, в которое войдут партии "Ата-Журт Мекенчил", "Бүтүн Кыргызстан" и "Өнүгүү-Прогресс". Для выбора названия и эмблемы партии политики решили обратиться к своим подписчикам и объявили конкурс.
Условия конкурса:
<li>Граждане КР старше 16 лет.</li><li>Название партии должно быть лаконичным, содержательным как на государственном языке, так и на официальном.</li><li>Проект эмблемы: готовый графический дизайн</li>
Работы на конкурс принимаются до 20 августа. Победителя ждет новый iPhone 7. Креативные пользователи соцсетей могут присылать свои работы по почте bakytorobaev@gmail.com. Предложения и проекты будут оцениваться в комплекте (название+дизайн) и по отдельности (название, дизайн).
Напомним, 7 августа стало известно, что лидеры партии "Бүтүн Кыргызстан" Адахан Мадумаров, "Онугуу-Прогресс" Бакыт Торобаев и сопредседатели "Ата-Журт Мекенчил" Ахматбек Келдибеков и Камчыбек Ташиев подписали соглашение о своем объединении в новую политическую партию и поддержке единого кандидата в президенты. Ранее вся четверка уже подала документы в ЦИК, и кто из них будет бороться за пост главы государства, официально не сообщается.

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