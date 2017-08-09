Активиста Ондуруша Токтонасырова задержали за митинг возле ЦИК (видео)

9 августа 2017, 12:03 Комментарии

Известный гражданский активист Ондуруш Токтонасыров задержан сотрудниками Первомайского РУВД.

Активист задержан за то, что митинговал возле Центризбиркома. Токтонасыров требовал у членов ЦИК допустить кандидата в президенты Омурбека Текебаева к экзамену по государственному языку.

Сотрудники Первомайского РУВД задержали активиста в связи с запретом проводить митинги возле зданий судов, министерств и ведомств, в том числе около Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов КР, а также здания Жогорку Кенеша.

Токтонасырова увезли в РУВД за неподчинение и неисполнение решения суда.

По словам милиционеров, с ним проведут воспитательную беседу. Если же он не будет подчиняться, то состоится суд.