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Активиста Ондуруша Токтонасырова задержали за митинг возле ЦИК (видео)

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/izvest...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441884-ru.html

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9 августа 2017, 12:03       Комментарии

Известный гражданский активист Ондуруш Токтонасыров задержан сотрудниками Первомайского РУВД.
Активист задержан за то, что митинговал возле Центризбиркома. Токтонасыров требовал у членов ЦИК допустить кандидата в президенты Омурбека Текебаева к экзамену по государственному языку.
Сотрудники Первомайского РУВД задержали активиста в связи с запретом проводить митинги возле зданий судов, министерств и ведомств, в том числе около Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов КР, а также здания Жогорку Кенеша.
Токтонасырова увезли в РУВД за неподчинение и неисполнение решения суда.
По словам милиционеров, с ним проведут воспитательную беседу. Если же он не будет подчиняться, то состоится суд.

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