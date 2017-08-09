Серия землетрясений в Китае: подземные толчки почувствовали в Казахстане и Кыргызстане

9 августа 2017, 11:52 Комментарии

Сильное землетрясение магнитудой 6,3 произошло в Китае в ночь на среду, 9 августа. Следом последовало еще четыре подземных точка магнитудой от 4,5 до 5,3.

По данным геологической службы США, наиболее сильные подземные толчки магнитудой 6,3 произошли на территории Синьцзян-Уйгурского автономного округа Китая, в 107 км юго-восточнее казахстанского населенного пункта Достук в 05:27 по казахскому времени. Глубина залегания очага составила 25 километров.

Данные подземные точки ощущались не только в Китае. По сообщению сейсмологов Казахстана, жители Алма-Аты также почувствовали землетрясение – сила подземных толчков, по некоторым данным, достигала 4 баллов.

Менее заметные точки ощутили и жители Кыргызстана, однако в Институте сейсмологии НАН КР данными о землетрясении пока не располагают.

Отметим, что спустя несколько минут в Китае произошло еще четыре землетрясения (так называемые афтершоки). По данным сайта геологической службы США, в течение часа были зарегистрированы подземные точки магнитудой от 4,5 до 5,3. Глубина залегания очага – 10 км.