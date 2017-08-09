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Батыралиев предлагает запретить частный извоз для снижения числа ДТП

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/batyralie...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441882-ru.html

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Министр здравоохранения КР предложил запретить частный извоз

9 августа 2017, 11:28       Комментарии

БИШКЕК, 09.08.17. /Кабар/. Надо запретить в Кыргызстане самостоятельный извоз пассажиров. Кто хочет этим заниматься, пусть создают организацию или общество водителей, сертифицируются и работают в пределах закона. Такую идею предложил министр здравоохранения Талантбек Батыралиев, комментируя рост числа ДТП со смертельным исходом.
"Пока у нас не получается признаться самим себе, что порядок на дорогах зависит от нас самих", - считает он.
По его словам, зато усиливается натиск на врачей, что они не успевают и что-то не так делают. "Но если без конца по росту ДТП параллельно наращивать медицинские услуги, у нас никаких денег не хватит. Конечно, не в деньгах дело, и пусть будут живы и не погибают на дорогах наши граждане, которых мы теряем", – сказал министр.
Батыралиев признал, что в Кыргызстане санитарной авиации нет, дороги плохие, мало возможностей оказывать экстренную квалифицированную помощь в первые минуты и часы после ДТП.
"Выход один – уменьшить случаи ДТП, - сказал Батыралиев. – Мы тратим огромные деньги на здоровье после ДТП и теряем огромные деньги по результатам летальных исходов. Может, всё-таки увеличим количество гаишников, укрепим контрольную систему, будем проводить больше профилактических мероприятий?!".
Глава Минздрава считает, что запрет на самостоятельный извоз пассажиров поможет снизить количество аварий на дорогах. По его мнению, никто ни за что не отвечает, никто не знает, кто и кого куда везёт. На этих машинах нет даже опознавательных знаков. Схожая проблема с получением лицензии на частную практику по всем направлениям медицины. Это неправильно.

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